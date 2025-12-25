Gebelikte seyahat rehberi: Güvenli tatil için 10 altın kural

Yeni yıl tatilinin yaklaşmasıyla anne adayları da tatil planları yapmaya başladı. Özellikle gebeliğin ikinci, üç aylık dönemi (14-28. haftalar), seyahat için en uygun zaman olarak öne çıkıyor. Bu dönemde bulantı ve kusmalar büyük ölçüde gerilerken anne adayının hareket kabiliyeti artıyor ve doğuma ilişkin riskler minimum düzeyde seyrediyor.



Yolculuk planı yapan anne adaylarının öncelikle doktor kontrolünden geçmesi gerektiğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nur Derya Malkan, "Yurt dışına çıkılacaksa gidilecek ülkenin seyahat kuralları ve sağlık şartları mutlaka incelenmeli. Salgın hastalık riski bulunan veya aşı önerilen bölgelere yapılacak seyahatlerde, gerekli aşılar mutlaka hekim görüşü alınarak yapılmalı. Sıtma riski taşıyan bölgelere, gebelik döneminde seyahat edilmesi önerilmemektedir. Yolculuktan bir gün önce yeterli uyku alınmalı, sıvı tüketimine özen gösterilmeli ve gaz yapan yiyeceklerden uzak durulmalı. Seyahat sırasında ihtiyaç duyulabilecek ilaçlar ve suyun yanınızda bulunması büyük önem taşıyor. Rahat ve yumuşak kıyafetler tercih edilmeli" açıklamalarında bulundu.





ARAÇ KULLANIMI SINIRLANDIRILMALI

Gebelerin mümkünse tek başına seyahat etmemesini ve gebelik hormonlarının dikkat dağınıklığına yol açabileceği göz önünde bulundurularak araç kullanımının mümkünse sınırlandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Op. Dr. Nur Derya Malkan, "Zorunlu durumlarda son altı haftaya kadar araç kullanılabilir. Emniyet kemeri ise göbeğin altından geçecek şekilde özel aparat desteğiyle takılmalıdır. Araçlardaki hava yastıklarının açık olması da güvenlik açısından önem taşımaktadır" dedi.



İDRAR SÖKTÜRÜCÜ İÇECEKLERDEN KAÇINILMALI

Seyahat esnasında kahve, çay ve gazlı içecekler gibi idrar söktürücü içeceklerden de kaçınılması gerektiğini hatırlatan Op. Dr. Malkan, "Uzun süre hareketsiz kalmak, gebelikte bacaklarda ödem ve pıhtı oluşma riskini artırabiliyor. Bu nedenle araba, otobüs veya uçakla yapılan yolculuklarda en az iki saatte bir 10 dakikalık yürüyüşler öneriliyor. Mola verme veya hareket etme imkânı olmayan yolculuklarda ise oturulan yerde ayak egzersizleri yapılmalı ve yolculuk öncesinde varis çorabı giyilmelidir" ifadelerini kullandı.





GEBELİKTE UÇAK YOLCULUĞU, EN GÜVENİLİR ULAŞIM YÖNTEMİDİR

Uçakla seyahat etmek isteyen anne adaylarının öncelikle doktor muayenesinden geçmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Nur Derya Malkan, konu hakkındaki prosedürleri şu şekilde açıkladı:

"Gebeliği normal seyreden kadınlar için uçak yolculuğu genellikle en güvenli ulaşım yöntemlerinden biri olarak kabul ediliyor. Anne adayları 28. haftaya kadar herhangi bir belgeye ihtiyaç duymadan uçakla seyahat edebilirken, 28-36. haftalar arasında doktor tarafından düzenlenen 'uçabilir' raporu ile yolculuk yapabiliyor. 36. haftadan sonra uçak yolculuğu önerilmiyor. Gebelik tansiyonu, çoğul gebelik, plasenta previa veya bebekte gelişme geriliği gibi riskli durumlarda ise gebelik haftasından bağımsız olarak uçak yolculuğu uygun olmayabiliyor."

Anne adaylarının ve bebeklerinin sağlığı için seyahat planlarının mutlaka bireysel gebelik durumuna göre değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Malkan, her yolculuk öncesinde kadın hastalıkları ve doğum hekimine danışılmasının önemine dikkat çekiyor.