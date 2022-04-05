Hamile olunduğunu öğrendikten sonra ne yapılmalı?

Özellikle ifade etmek gerekir ki, erkek ya da kadın, gebelik haberini aldıklarında düşündükleri kadar mutlu ya da mutsuz olmayabilirler. Özellikle hormonal etki altındaki kadında şaşkınlık, şok hali, şimdi ne yapacağım soruları, endişe gibi duygular hakim olabilir. Ya da mutluluktan bir süre ayaklar yere basmayabilir. Erkeklerde, ailenin büyüyecek olması, maddi yük korkusu ve gelecek endişesi oluşabilir. Tüm bu duygular gayet normaldir. Neden endişeliyim ya da mutlu değilim gibi düşünceleri kişi bazen eşine bile iletemez çünkü karşısındakini üzmekten korkar. Bu aşamada çiftler birbirleri ile açıkça konuşmalıdır. Böylece hem anne hem de baba adayı kendini daha rahat hissedecektir.

GEBELİK HABERİNİ NE ZAMAN DUYURMALI?

Bir çok çift, bu aşamada ailesine ve arkadaşlarına güzel haberi vermek ister. Kimi çiftler, haber vermek için ilk ultrason kontrolünü, kimi çiftler ilk kalp atışını görmeyi bekleyebilir. Burada çiftlerin birlikte hareket etmesi motive edici olacaktır.

İLK DOKTOR RANDEVUSU NE ZAMAN OLMALI?

İdrar ya da kan testi ile gebelik testiniz pozitif çıktığında, doktorunuzla bir randevu ayarlayınız. Özellikle ek hastalığı olanların, daha önce olumsuz gebelik sonuçları ile karşılaşmış kişilerin vakit geçirmeden profesyonel yardım almaları önemlidir. Eğer henüz başlamadıysanız hemen folik asit takviyesine başlamak uygun olacaktır. Doktorunuz ilk görüşmede size sağlığınız ya da alışkanlıklarınızla ilgili pek çok soru soracaktır. Cevaplar, gebelik sürecinin size özel şekilde programlanmasını sağlayacaktır. Yine ilk randevunuzda sürekli kullandığınız ilaçlar varsa gebeliğe uygun olacak şekilde değiştirilecektir. Bu yolculukta birçok laboratuvar testi ve ultrason kontrolleri olacak, en iyi gebelik sonucu için doktorunuz siz ve eşiniz arasında planlı bir süreç işleyecektir.

İLK HAFTALARDA SİZLERİ NELER BEKLİYOR?

İlk önce, gebelik kesesinin, rahim içinde uygun yerde olduğunun görülmesi gerekir. Böylece dış gebelik ihtimali ekarte edilmiş olur. Genellikle kesenin görülür hale gelmesi gebeliğin 4. Haftasına denk düşer. Kese görüldükten 2 hafta sonra yani 6.haftada ise kalp atışı kontrolü için ultrason yapılır. İlk kalp atımını duymak, oldukça duygusal ve çiftler için motive edicidir. Daha sonra genellikle 3 hafta aralarla 9 ve 12. haftada ultrason kontrolleri yapılır.

Bir kez daha, tebrikler 12.haftaya yani 3.ay'a ulaştınız ve en kritik dönemi geride bıraktınız. Birçokları tarafından 12 hafta sonrasında başlayan 4,5 ve 6. aylara 'balayı dönemi' adı verilmektedir. Çünkü kritik olan ilk 3 ay geride kalmış, gebelik bulantıları gerilemeye başlamış ve hormonal olarak anne adayları gebeliğe epey alışmış haldedirler. 12.haftada ikili, üçlü, dörtlü testler ve genetik (nipt) testleri hakkında doktorunuz tarafından size bilgi verilir, ense kalınlığı ölçülür, down sendromu tarama testleri yapılır.