Hamilelikte kramplara dikkat!

Birçoğumuz kramplar konusunda pek az bilgiye sahibiz. Kramp giren bölgeye, birçok kişinin uyguladığı germe, kıl çekme, iğne vb sivri cisim batırma gibi yöntemlerin bilimsel olmadığını bilmenizde fayda var. Çünkü bir dokuya batırılan sivri cisim ya da o bölgeden kıl çekme, kilitlenen kasın iyice kasılmasına neden olabilir. Aslında yapılması gereken şey çok basit: Eğer bükücü kaslar dediğimiz kaslara kramp girerse, onun tam tersindeki açıcı kaslara hafif bir mukavemet uygulanabilir. Böylece, kilitlenen kaslar, kısa süre içinde birbirinden ayrılır.

HAMİLELİK KRAMPI NEDEN OLUR?

Hamilelikte kramp oluşumuna neden olarak kalsiyum ve magnezyum eksikliği bilinen bir durumdur. Gebelikte, anne karnındaki bebek yani fetüs sürekli büyüyen bir organizma olduğu için artan şekilde enerji ihtiyacı ve beraberinde vitamin ve mineral ihtiyacı duyar. Anne adayımız düzenli beslendiği süre boyunca fetüsün enerji ihtiyacını karşılar ama bazı minerallerin takviye edilmesi gerekir. Magnezyum minerali bunlardan önemli bir tanesidir ve takviye edilmesi gereklidir çünkü eksikliğinde kramplar olmaya başlar. Bu mineralin takviyesi 20. hafta sonrasında yapılmaya başlanır çünkü gebelik krampları da ortalama bu haftalarda başlar. Ayrıca büyüyen rahimin, dolaşım sistemindeki toplardamar sisteminde yarattığı baskı ve buna bağlı oluşan dolaşım problemleri de kramp oluşumunda önemli bir etkendir.Kramplar, genellikle baldır ve uyluklarda görülür ve gece olma sıklığı daha yüksektir, hatta gece uykudan uyandıracak ölçüde bile olabilirler.

Kol, ön kol, eller ve ayaklar daha az sıklıkla krampların rastlandığı yerler de olsalar buralarda ki kas krampları da gayet ağrılı olabilir. Böyle şikâyetleri başlayan gebelerimiz, zaman kaybetmeden magnezyum kullanmaya başlamalıdırlar. Takip oldukları kadın doğum hekimine bu şikâyetlerini belirtmesi durumunda ve haftasıyla da uygun görüldüğü takdirde magnezyum içerikli ilaçlar kullanarak bu ağrılı kramplardan kurtulmuş olurlar. Magnezyum içerikli ilaç kullanımı haricinde, Kalsiyum ve D Vitamini de fayda sağlayabilen diğer vitamin ve mineraldir. Son olarak hafif tempoda günlük kısa yürüyüşlerin de yapılması gebelerimizdeki kas kramplarına fayda sağlamaktadır.