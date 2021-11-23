Hamilelikte kramplara dikkat!

Kramp genel anlamıyla bir doku spazmıdır. Kramp durumunda doku kasılır ardından ani ve şiddetli ağrıya yol açar. Yaygın bir kramp çeşidi olarak hepimizin yaşadığı, uyku sırasında baldır adalelerinde oluşur. Fazla yüklenme, aşırı kas yorgunlukları, incinme, adalelerin zorlanması veya uzun süre aynı pozisyonda kalmak adale kramplarına yol açabilir.
KRAMPLAR HAKKINDA MUTLAKA BİLMENİZ GEREKENLER!
Birçoğumuz kramplar konusunda pek az bilgiye sahibiz. Kramp giren bölgeye, birçok kişinin uyguladığı germe, kıl çekme, iğne vb sivri cisim batırma gibi yöntemlerin bilimsel olmadığını bilmenizde fayda var. Çünkü bir dokuya batırılan sivri cisim ya da o bölgeden kıl çekme, kilitlenen kasın iyice kasılmasına neden olabilir. Aslında yapılması gereken şey çok basit: Eğer bükücü kaslar dediğimiz kaslara kramp girerse, onun tam tersindeki açıcı kaslara hafif bir mukavemet uygulanabilir. Böylece, kilitlenen kaslar, kısa süre içinde birbirinden ayrılır.
HAMİLELİK KRAMPI NEDEN OLUR?
Hamilelikte kramp oluşumuna neden olarak kalsiyum ve magnezyum eksikliği bilinen bir durumdur. Gebelikte, anne karnındaki bebek yani fetüs sürekli büyüyen bir organizma olduğu için artan şekilde enerji ihtiyacı ve beraberinde vitamin ve mineral ihtiyacı duyar. Anne adayımız düzenli beslendiği süre boyunca fetüsün enerji ihtiyacını karşılar ama bazı minerallerin takviye edilmesi gerekir. Magnezyum minerali bunlardan önemli bir tanesidir ve takviye edilmesi gereklidir çünkü eksikliğinde kramplar olmaya başlar. Bu mineralin takviyesi 20. hafta sonrasında yapılmaya başlanır çünkü gebelik krampları da ortalama bu haftalarda başlar. Ayrıca büyüyen rahimin, dolaşım sistemindeki toplardamar sisteminde yarattığı baskı ve buna bağlı oluşan dolaşım problemleri de kramp oluşumunda önemli bir etkendir.Kramplar, genellikle baldır ve uyluklarda görülür ve gece olma sıklığı daha yüksektir, hatta gece uykudan uyandıracak ölçüde bile olabilirler.
Kol, ön kol, eller ve ayaklar daha az sıklıkla krampların rastlandığı yerler de olsalar buralarda ki kas krampları da gayet ağrılı olabilir. Böyle şikâyetleri başlayan gebelerimiz, zaman kaybetmeden magnezyum kullanmaya başlamalıdırlar. Takip oldukları kadın doğum hekimine bu şikâyetlerini belirtmesi durumunda ve haftasıyla da uygun görüldüğü takdirde magnezyum içerikli ilaçlar kullanarak bu ağrılı kramplardan kurtulmuş olurlar. Magnezyum içerikli ilaç kullanımı haricinde, Kalsiyum ve D Vitamini de fayda sağlayabilen diğer vitamin ve mineraldir. Son olarak hafif tempoda günlük kısa yürüyüşlerin de yapılması gebelerimizdeki kas kramplarına fayda sağlamaktadır.
HAMİLELİK KRAMPLARI ÖNLENEBİLİR Mİ?
Uyku dengesizliği, hava değişimi, stres, yorgunluk gibi faktörler, krampın ortaya çıkmasındaki en büyük nedenlerdir diyen Op. Dr. Onur Meray hamilelik kramplarının önlenmesine yönelik şu tavsiyelerde bulundu; "Eğer hamilelik krampları yaşıyorsanız bu krampların sıklığını ve rahatsızlıklarını azaltmak için;
-Uyumadan önce ılık duş alın
-Varis geçmişiniz yada şikayetiniz varsa varis çorabı kullanın
-Yüksek topuklu ayakkabılar giymekten sakının
-Aşırı kilo almamaya dikkat edin
-Otururken ayağınızın altına yükseltici koyun
-Uzun süre ayakta kalmayın" dedi.