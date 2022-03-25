Hamilelikte magnezyum eksikliğine dikkat !

Magnezyum vücudun kendi başına üretemediği ve sürekli dışarıdan alınması gereken bir mineraldir. Hamilelik ve emzirme dönemindeki bir kadının günlük ihtiyaç duyduğu magnezyum miktarı 300-360 mg arasındadır. Bu miktarın besinlerden karşılanamaması durumunda, doktor kontrolünde magnezyum takviyesine başlanır.

GÜNLÜK ÖĞÜNLERİNİZE BU BESİNLERİ DOĞRU MİKTARLARDA ALIN

Yanlış beslenme tarzı ve yanlış pişirme tarzı (kaynatma, kızartma ve buğulama gibi yüksek ısılarda hazırlanan), besinlerdeki magnezyum miktarını azaltır ve vücudun yeterli miktarda magnezyum alamamasına sebep olur. Magnezyumdan en zengin sebzelerin başında ise ıspanak, yeşil fasulye, brokoli ve lahana gelir. Bunların yanı sıra kabak ve ay çekirdeği, yer fıstığı, badem ve kaju gibi yemişler de magnezyum açısından zengindir fakat yüksek kalorili olan bu besinlerin tüketim miktarına dikkat edilmesi gerekir. Günlük öğünlerinize bu besinleri doğru miktarlarda ekleyerek magnezyum açısından zengin bir beslenme düzeni oluşturabilirsiniz.

Anne adayının, hamilelik boyunca vücudunun ihtiyaç duyduğu yeterli miktarda magnezyumu sağlayamaması birçok problemi beraberinde getirir.Bunları şöyle sıralayabiliriz;

• Magnezyum eksikliği rahim kasılmalarına yol açar ve erken doğumlara sebep olur.

• Hamilelik döneminde kasık ve bacak kramplarına neden olur.

Bunların yanı sıra mide bulantısı, kusma, iştahsızlık, yorgunluk, halsizlik, güç kaybı, uyku problemleri, preeklampsi gibi sorunlar da magnezyum eksikliğinin bir belirtisi olabilir.

HAMİLELİKTE MAGNEZYUMUN FAYDALARI NELERDİR?

• Magnezyum hamilelikte uykusuzluğu önler ve kaliteli bir uyku sağlar.

• Mide bulantılarını azaltır.

• Kas ve sinir sistemini düzenler.

• Kasların ve sinirlerin gevşemesini sağlayarak stresi azaltmaya yardımcı olur.

• Kas kasılmalarının düzenleyerek kramp ve spazmları önler.

• Kan basıncını ve kan şekerini düzenler.

• Rahim kasılmalarına bağlı erken doğum riskini azaltır.

• Kemik erimesi riskini azaltır, ayrıca bebeğin sağlıklı bir kemik ve diş yapısının oluşmasında yeterli düzeyde magnezyum alımı önemlidir.

• Kalp kaslarını korur.

• Vücuttaki enzimlerin doğru bir şekilde çalışmasını sağlar.

Dolayısıyla, anne adayında magnezyum eksikliği olması halinde hamilelikte magnezyum takviyesi almak, sağlıklı bir gebelik dönemi geçirmek adına oldukça önemlidir. Hamilelikte magnezyum kullanımı ise mutlaka doktorunuzun kontrolünde olmalıdır.