İlk üç aydan sonra vurulan aşı anneyi de bebeği de koruyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin aşı uygulamalarıyla sonlanması umut ediliyor. Aşı uygulamaları devam ederken hamileler ve emzirenler aşı olup olmama konusunda endişe ediyor. Prof. Dr. Vefik Arıca, “Hamileliğin son 3 ayında yapılan korona virüs aşısının annede oluşacak antikorların göbek kordonu yoluyla bebeğe geçebildiğine dair veriler mevcut. Bu nedenle korona virüs aşısı hem anneyi hem bebeği büyük bir oranda koruyacaktır. Emziren annelerde de antikor sütle birlikte bebeğe geçiyor ve anneyi de bebeği de koruyor.” dedi.

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 30.06.2021 14:56 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021 15:31 ABONE OL PAYLAŞ

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Hamilelerin ilk 3 ay dışında aşı olmalarında sakınca yoktur. İlk 3 ay içinde yeterli veri ve çalışma olmadığı için aşı önerilmiyor. Üç aydan doğuma kadar olan kısımda hamilelerin korona virüs aşısı olmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

İLK ÜÇ AYDA ÇALIŞMA YAPILMASI ETİK DEĞİL "Hamilelerde, özellikle ilk 3 ay için çalışma yapılması etik kurallara uymadığından ve hamileliğin en riskli olduğu dönemler olduğundan çalışma yapmak, araştırma yapmak uygun olmayabilir. Bu nedenle aşı ve ilaç çalışmalarında genellikle hamile olanlar özellikle ilk 3 aylık periyod çalışma dışı bırakıldığından yeterli veri olmaz." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Ancak hamileliğin özellikle son aylarında yapılan korona virüs aşısının, anneden bebeğe göbek kordonuyla antikorların geçtiği ve bebeği doğumdan sonra da koruduğuna dair veriler bulunmaktadır."

AŞI OLAN HAMİLELERİ NE GİBİ RİSKLER BEKLİYOR? Prof. Dr. Vefik Arıca, "Ölü, inaktif aşılar özel bir durum olmadıkça hamilelik döneminde (ilk 3 ay hariç) yapılabilir. Canlı aşıların hamilelik döneminde yapılmasını önermiyoruz. Bu bilgi genel aşılar için bir kuraldır. Korona virüs aşılarının hiç biri canlı aşı kategorisine girmemektedir. Bu nedenle ilk 3 ay dışındaki hamilelik döneminde korona virüs aşışı yapılması tavsiye ediliyor. Normal hamilelik dışında aşı sonrası beklenilen 24-48 saat süren aşı yapılan yerde şişlik, ağrı, kızarıklık, ateş, yorgunluk ve kas ağrıları gibi geçici, ilaç kullanmamızı gerektirmeyen yan etkiler her 100 kişiden 4-5 kişide olabilir, bu yan etkiler kendi kendine hızlı düzelir." dedi.

ŞU ANA KADAR ÜLKEMİZDE AŞIDAN SONRA CİDDİ YAN ETKİ HİSSEDEN HAMİLE OLMADI Prof. Dr. Vefik Arıca, "Aşı yapılmasına bağlı görülen yan etkiler sağlık merkezleri tarafından Sağlık Bakanlığına bildirimi zorunludur. Şu ana kadar aşı sonrası bildirilen ciddi bir yan etki, uzun süren yan etki veya ölüm olayı ülkemizde bildirilmemiştir." diye konuştu Prof. Dr. Vefik Arıca, emziren annelerin aşı kararsızlığına açıklık getirerek açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Hamileliğin son ayları ve emziren anneler korona virüs aşısı olması hem bebek sağlığı hem anne sağlığı açısından çok önemlidir. Emziren annenin aşılanması ve anne sütüyle bebeğini emzirmeye devam etmesi bebek sağlığını salgın döneminde olumlu etkileyeceğini biliyoruz."

EMZİREN ANNE KORONA VİRÜS AŞISI OLDUKTAN SONRA EMZİRMEYE DEVAM ETMELİ Mİ? Prof. Dr. Vefik Arıca, "Emziren anne aşı olduktan sonra kesinlikle anne sütüne hiç ara vermemelidir. Aşıdan sonra anne sütü verilmesi bebeğin sağlığını olumlu yönde etkileyecektir ve anne sütü kesilmesini o dönemde istemiyoruz." dedi. ANTİKOR GÖBEK KORDONU YOLUYLA ANNEYE GEÇİYOR "Özellikle hamileliğin son 3 ayında yapılan korona virüs aşısının annede oluşacak antikorların göbek kordonu yoluyla bebeğe geçebildiğine dair veriler mevcut. Bu nedenle hamileliğin son aylarında yapılan korona virüs aşısı hem anneyi hem bebeği korona virüs enfeksiyonundan büyük bir oranda koruyacaktır." Diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Emziren annelerin ise korona virüs aşısı olduktan sonra zaten anne sütünde yeterli miktarda bulunan bağışıklık sistemimizi koruyan antikorların daha da arttığına dair veriler bulunmaktadır. Bu nedenle emziren anneler aşılanmalı ve anne sütüyle bebeğini beslemeye devam etmelidir."

18 YAŞ VE ÜZERİ OLAN HERKESE AŞI SIRASI GELDİ Prof. Dr. Vefik Arıca, "Türkiye'de şu an 18 yaş ve üzeri olan herkese aşı sırası gelmiş durumdadır. Bu nedenle hem Toplumsal Bağışıklama hem Kişisel bağışıklama hem de bebeklerin bağışıklanması için hamileler ilk 3 ay hariç ve emzirenler korona virüs aşısı olmalarında fayda var." diyerek aşının önemine dikkat çekti.