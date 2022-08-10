Tekrarlayan düşüklerin en büyük sebebi! Bu içeceği hayatınızdan çıkarın...

Ülkemizde ve dünyada pek çok kadının yaşadığı düşükler tekrarlı olduğunda daha da yıpratıcı olabiliyor. Düşükler gebe kadınların yaklaşık %15'ini, tekrarlayan düşükler ise yaklaşık %1'ini etkilemektedir. İnfertilite ve Tüp Bebek Diyetisyeni Uzman Diyetisyen Ece Dönmez konu hakkında bilgiler verdi.

Giriş Tarihi: 10.08.2022 10:17 PAYLAŞ ABONE OL

Gebelikte oluşan düşüklerin pek çok nedeni bulunmakla birlikte; sıklıkla kan pıhtılaşma sorunları, miyomlar ve yapısal sorunlar, hormonal dengesizlikler, yaş, zayıf bağışıklık, stres, sperm sağlığı, beslenme bu nedenlerden bazılarını oluşturmaktadır. Ne yazık ki, düşükleri önlemenin kesin bir yolu yoktur. Ancak, önlenmesi için beslenme ve bazı yaşam tarzı değişikliklerinin yardımı bulunabilmektedir.

Sağlıklı ve İdeal Vücut Ağırlığına Sahip Olmak Araştırmacılar, vücut kütle indeksi olması gerekenden yüksek veya düşük olan kadınların düşük yapma riskinin daha fazla olduğunu vurguluyorlar. Vücut ağırlığının sadece %5-10 kaybının bile faydalı olabileceği bilinmektedir. Bu nedenle gebe kalmadan önce mutlaka ideal kilonuzda olmanızda fayda olacaktır. Omega-3 Yağ Asitlerinden Zengin Beslenmek Omega-3 yağ asitleri, yumurta sağlığının korunmasına yardımcı olmaktadır. Haftada iki kez yağlı balık tüketmeye çalışın ve gebeliğe kadar yumurta sağlığınızı destekleyin. Balıklarınızın, buğulama, ızgara veya fırında pişirme yöntemiyle iyi pişirilmesine ve yüksek cıva içermeyen hamsi, sardalya, palamut gibi balıklardan olmasına dikkat edin.