Tüm soru işaretlerini bitiriyoruz! Gebelikte beslenme ile merak ettiğiniz her şey

İyi beslenme, daha sağlıklı ve daha rahat bir hamileliğe yol açabilir. Size daha fazla enerji verebilir, anemi, sabah bulantısı ve kabızlık gibi hamilelik komplikasyonları riskini azaltabilir ve genel olarak daha iyi hissetmenizi sağlayabilir. Doğru beslenme, büyüyen bebeğiniz için de mükemmeldir.

ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 23.09.2021 16:26

Gelişmekte olan çocuğunuzun ihtiyaç duyduğu tüm önemli besinleri sağlar. Konjenital anormallikler riskini azaltır ve bebeğinizin sağlıklı bir doğum kilosunda doğma şansını artırır.

HAMİLELİKTE KÖTÜ BESLENME Öte yandan, yetersiz beslenme hamileliğinizle ilgili sorunlara yol açabilir. Kötü bir diyetin sonuçları şunları içerebilir: Düşük doğum ağırlığı

Rahim İçi Gelişme Geriliği (IUGR)

Hamilelik komplikasyonları

Erken doğum

Hasta veya doğuştan anormalliklerle doğan bir bebek

Düşük riski

Bebeğin hayatında daha sonra kronik hastalık

Nadir de olsa anne veya çocuğun ölümü İyi beslenerek ve diyetiniz ve kilo alımınız için doktorunuzun yönergelerini izleyerek, sağlıklı bir hamilelik ve sağlıklı bir bebek sahibi olma olasılığınız daha yüksektir. İşte hamileliğiniz sırasında beslenme hakkında bilmeniz gerekenler, kilo alma önerileri ve sağlıklı kalmanız için bazı ipuçları.

DOĞUM ÖNCESİ BAKIM Hamilelik sırasında, erken ve düzenli doğum öncesi bakım, beslenmenizi, kilo alımınızı ve genel sağlığınızı izlemek için çok önemlidir. Doktorunuz tarafından uygun bir diyet konusunda size iyi tavsiyeler ve danışmanlık verildiğinde, hamilelik sırasında önerilen miktarda kilo alma olasılığınız daha yüksektir. Doğum öncesi ziyaretler sırasında doktorlar, beslenme durumunuzu etkileyebilecek sağlık koşullarını izleyerek ve tedavi ederek komplikasyonları önlemeye de yardımcı olur. Beslenme sağlığınızı etkileyebilecek şeyler şunlardır: Yaşınız

Gebelik öncesi kilo

Gebelik öncesi sağlık

Sosyo-ekonomik durum

Hamile kalma sayısı

Sigara içmek

Alkol kullanımı

Uyuşturucu kullanımı

Şeker hastalığı

Yüksek kan basıncı

Böbrek hastalığı

Kalp hastalığı

Yengeç Burcu

HIV gibi bulaşıcı hastalıklar

Depresyon

ŞİDDETLİ SABAH BULANTILARI Sabah bulantısı hamilelikte, özellikle ilk üç aylık dönemde yaygındır. Belirtilerinizi daima doktorunuzla paylaşmalısınız, ancak hafif mide bulantısı ve kusma nadiren bir sorundur. Bununla birlikte, hamile kadınların yaklaşık yüzde 2'sinde bulantı ve kusma şiddetli hale gelebilir. Hamilelik sırasında şiddetli bulantı ve kusma hiperemezis gravidarum adı verilen bir durumdur. Hiperemezis gravidarum dehidrasyona ve kilo kaybına neden olabilir. Hiperemezis gravidarumdan mustarip hamile kadınlar genellikle IV sıvılar ve ilaçlarla hastanede tedavi edilir. Tedavi ile doktorlar, bebeğe zarar vermemek için beslenme sağlığınızı koruyabilir. Ancak tedavi olmadan aşırı bulantı ve kusma, siz ve büyüyen çocuğunuz için tehlikeli olabilir.

KİLO ALMAK Hamilelik öncesi kilonuz ve hamileliğiniz sırasında ne kadar kilo aldığınızın aşağıdakiler üzerinde etkisi vardır: Bebeğinizin büyümesi ve gelişimi

Hamileliğiniz sırasında sağlığınız

Bebeğinizin doğum ağırlığı

Bebeğinizin uzun vadeli sağlığı Doktorunuz, hamile kaldığınızda kaç kilo olduğunuza ve vücut kitle indeksinize (BMI) göre ne kadar kilo almanız gerektiğini önerecektir. Genel yönergeler şunlardır: Ortalama kilodaki kadınlar 12-16 kilogram arasında olmalıdır.

Düşük kilolu kadınlar yaklaşık 12-40 kilogram kazanmalıdır.

Fazla kilolu kadınlar kilo alımını 6-12 kilogram arasında tutmaya çalışmalıdır.

Obez kadınlar sadece yaklaşık 5-9 kilogram koymalıdır.

Ortalama olarak, sağlıklı kadınlar ilk üç ayda yaklaşık 6 kilo, ardından hamileliğin sonuna kadar haftada yaklaşık 0,5-1 kilo almalıdır. Zayıf: Hamilelikten önce zayıf olmak veya hamilelik sırasında yeterince kilo almamak, düşük doğum ağırlığına ve erken doğuma neden olabilir. Daha düşük doğum ağırlığı ile doğan bebeklerin daha sonraki yaşamlarında kalp hastalığı, yüksek tansiyon ve diyabet gibi belirli sağlık sorunları geliştirme riski daha yüksektir. Kilolu: Hamile kalmadan önce aşırı kilolu olan veya hamilelik sırasında çok fazla kilo alan kadınlar da sorunlarla karşılaşabilir. Obezite ve aşırı kilo alımının komplikasyonları şunlardır: Yüksek kan basıncı

Gestasyonel diyabet

Preeklampsi

Erken doğum

Anne ve bebek için hamileliğin ötesine geçen sağlık sorunları Obez annelerden doğan bebeklerin çocukluk çağı obezitesi ve buna eşlik eden kronik hastalıklarla uğraşma olasılığı daha yüksektir.

DOĞRU BESLENME Sağlıklı, ortalama kilolu bir kadının hamilelik sırasında her gün yaklaşık 300 kalori daha alması gerekir. Bazı hamile anneler bunu her türlü abur cubur yemeye davet olarak kabul eder. Ancak seçtiğiniz kalori türleri, yeterli miktarda almak kadar önemlidir. Hamileyken kesinlikle kendinizi tatlılardan ve abur cuburdan mahrum bırakmak zorunda değilsiniz, ancak vücudunuzun ve bebeğinizin ihtiyaç duyduğu önemli besin maddelerini feda etmediğinizden emin olmak istersiniz. Tüm besin gruplarından çeşitli yiyecekler yemeye çalışmalı ve aşağıdakilerden sağlıklı kaloriler almalısınız: Yağsız et

Güvenli deniz ürünleri

Sebzeler

Taze meyve

Tam tahıllar

Süt Ürünleri

Fındık

Sağlıklı yağlar

VİTAMİNLER VE BESİNLER Sağlıklı ve dengeli bir diyet, sizin ve bebeğinizin ihtiyaç duyduğu tüm önemli vitamin ve mineralleri almanıza yardımcı olacaktır, ancak burada hamileyken ekstra dikkat etmeniz gereken birkaç besin maddesi bulunmaktadır: Folik Asit: Folik asit (veya doğal haliyle folat) bir B vitaminidir. Spina bifida gibi nöral tüp defektlerinin yanı sıra diğer gebelik komplikasyonlarını önlemeye yardımcı olur. Folat, nohut, ıspanak, avokado, brokoli ve mercimeklerde doğal olarak bulunurken, ekmek ve tahıl genellikle folik asit ile takviye edilir. Dokosaheksaenoik asit (DHA): DHA, bir omega-3 yağ asididir. Bebeğin beyin ve gözlerinin gelişiminde önemli rol oynar. DHA'yı somon, ton balığı ve halibut gibi yağlı balıklardan veya DHA ile güçlendirilmiş yumurta ve yiyeceklerden alabilirsiniz. Demir: Vücudunuzdaki demiri kırmızı kan hücreleri yapmak için kullanırsınız. Hamileyken, kansızlığı önlemek için demire ihtiyacınız vardır ve bebeğin sağlıklı bir kan temini oluşturmak için demire ihtiyacı vardır. Et, karaciğer, balık, fasulye, yeşil yapraklı sebzeler, kepekli tahıllar ve kuruyemişler demir içeriği yüksek besinlerden bazılarıdır. Yeterince demir almıyorsanız veya kan testleriniz seviyelerinizin düşük olduğunu gösteriyorsa, doktorunuz demir takviyesi de verebilir. Kalsiyum: Kalsiyum, bebeğinizin kemiklerinin ve dişlerinin gelişimi için gereklidir. Kalsiyum ayrıca kalp ve sinir sistemi için önemli bir besindir. Süt ve peynir gibi süt ürünlerinden veya portakal suyu gibi kalsiyum takviyeli ürünlerden kalsiyum alabilirsiniz. Günlük diyetinizde yeterince almıyorsanız, ek almanız gerekebilir. D Vitamini: D vitamini ve kalsiyum birlikte çalışır. Gelişmekte olan bebeğinizin güçlü kemikler ve dişler oluşturmasına yardımcı olurlar. D vitamini cilt ve gözler için de önemlidir. D vitaminini dışarıda güneş ışığında geçirerek veya süt gibi güçlendirilmiş süt ürünlerinden alabilirsiniz. Doğum Öncesi Vitaminler: Her gün ihtiyacınız olan tüm önerilen besinleri yalnızca günlük diyetinizden almak zor olabilir, bu nedenle muhtemelen bir doğum öncesi vitamini de alırsınız. Prenatal vitaminler, boşlukları doldurmak için kalsiyum, folik asit, C vitamini ve diğer vitamin ve minerallerin bir kombinasyonunu içerir. Bununla birlikte, doğum öncesi bir vitamin sağlıklı beslenmenin yerini tutmaz. Sizin ve bebeğinizin ihtiyacınız olan tüm besinleri almasına yardımcı olmak için yediğiniz sağlıklı yiyeceklerle birlikte gelir.

SIVI Sizin ve büyüyen bebeğinizin suya ihtiyacı var. Yeterince susuz kalmamak için her gün yaklaşık 2 litre su içmelisiniz. Egzersiz yapıyorsanız veya hava çok sıcaksa daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Günlük sıvı ihtiyacınızı aşağıdaki gibi çeşitli içecekler içerek karşılayabilirsiniz: Süt

Meyve suyu

Soğuk çay

Sıcak çay

Çorbalar Sadece şekerli içecekleri ve her gün ne kadar kafein aldığınızı sınırlamaya çalışmak önemlidir.