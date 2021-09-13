Yerleşme kanaması mı yoksa regl döngüsü mü? İşte aradaki farkı anlamanızın sırrı

Döllenmiş bir yumurta, genellikle gebe kaldıktan 10 ila 14 gün sonra meydana gelen rahme yerleştiğinde, bazen rahim dokusunun bir kısmının dökülmesine neden olur. Bu, hamileliğin en erken belirtilerinden biri olabilecek yerleşme kanaması ile sonuçlanır. Ancak sinir bozucu kısım şu: Salınan kan, özellikle doğum kontrol hapı kullanan veya polikistik over sendromu (PCOS) olan kadınlarda, döngünün ortasında meydana gelebilecek normal lekelenme veya ani kanamadan neredeyse ayırt edilemez.

Farkı anlamanın tek kesin yolu hamilelik testi yapmaktır. FACOG, Houston Methodist Obstetrics and Gynecology Associates'den Anuja Vyas, "Kadınlar hamile olup olmadıklarını bilmek konusunda çok endişeliler, aramak için kesin işaretlere sahip olmak istiyorlar, ancak ne yazık ki bunu sadece zaman gösterecek" diyor.

YERLEŞME KANAMASI MI, ADET DÖNEMİ LEKELENMESİ Mİ?

Bazı uzmanlar, kahverengi veya şarap renginde başlayan ve daha parlak bir kırmızıya dönüşen lekelenmenin büyük olasılıkla adetinizin başlangıcı olduğunu iddia ediyor. Ancak Florida'da bir doğurganlık uzmanı olan George Patounakis, M.D., Ph.D, implantasyon kanamasının nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, bu regl döngüsü başınadaki kanama biçimine dikkatli olmanız gerektiğini söylüyor.

Yerleşme kanamanız mı yoksa adet döneminiz mi olduğunu belirlemek istiyorsanız bunun yerine aşağıdaki üç belirtiye dikkat etmelisiniz.

Belirti 1: Kramp

Dr. Vyas, implantasyonla ilişkili krampların bazen yoğun olmasına rağmen, tipik olarak bir adet döngüsü sırasında olduğu kadar uzun sürmediğini söylüyor. Ancak Dr. Patounakis, her kadının rahim kasılmalarını farklı deneyimlediği konusunda uyarıyor. Rahminizin içindeki az miktarda kan, bazı kadınlarda şiddetli kramplara neden olabilir ve diğer kadınlarda kramplara neden olmaz" diyor. Vücudunuz için olağandışı hissettiren şeylere dikkat etmek önemlidir.

Belirti 2: Akış

Detroit Tıp Merkezi Harper Hutzel Hastanesi jinekolojik hizmetler şefi Jay M. Berman, "Bazı kadınlar adet döngüsünün ilk günü kadar ağır yerleşme kanaması yaşarlar, ancak bu genellikle sadece birkaç gün sürer" diyor. Wayne State Üniversitesi'nde kadın doğum ve jinekoloji profesörü. "Bittiğinde, kadın adetinin başlamak üzere olduğunu hissedebilir veya meme hassasiyeti veya biraz mide bulantısı olabilir ve hatta hamile hissetmeye başlayabilir."

Belirti 3: Tutarlılık

Yerleşme kanaması birkaç gün arayla olabilir. Daha tutarlı olan kan akışı (hafif başlayan ve günler ilerledikçe ağırlaşan) muhtemelen bir adet döngüsüdür.