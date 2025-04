Aşk mı yoksa alışkanlık mı? İlişkinizi test edecek 5 soru!

Onunla konuşurken zaman su gibi akar. Telefona her mesaj geldiğinde "O mu yazdı?" diye bakarsın. İşte bu aşk. Ama aşk öyle çok uzun soluklu bir duygu değildir. Başlangıçta insanın gözü hiçbir şeyi görmez. Eksiklerini bile görmezsin karşındakinin. Hatta bazen ailesini, huyunu, geçmişini bile önemsemezsin. Çünkü gözün kör olmuştur aşk denen şeyden. Ama zaman geçtikçe, o ilk heyecan biraz diner. Kalp eskisi gibi çarpmamaya başlar. Birlikte zaman geçirirken heyecan değil de yorgunluk hissedersin. İşte o zaman başlar kafa karışıklığı: "Ben bu kişiyi hâlâ seviyor muyum, yoksa sadece alıştım mı?" Biraz buna kafa yoralım.



HER İLİŞKİ BİTİNCE KÖTÜ OLMAZ

Her biten ilişki kötü bir şey değildir. Bazen insanlar birbirinden vazgeçmez ama yolları ayrılır. Aşk biter, sevgi tükenir, ama saygı kalır. İşte bu da olgunluktur. Her ilişki sonsuza kadar sürecek diye bir şart yok. Ama yaşanan şeyin adı net olursa, yollar ayrıldığında da kırgınlık az olur. Kimi insanla bir ömür geçer, kimi insan hayatımıza bir ders olarak uğrar. Gönül ister ki hem aşk olsun hem sevgi. Hem elini tuttuğunda kalbin çarpsın hem de yanında huzur bulasın. Sevgi olsun ki zor zamanlarda sırtını yaslayabilesin, aşk olsun ki hayatın tadı kaçmasın.