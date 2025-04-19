Aşk mı yoksa alışkanlık mı? İlişkinizi test edecek 5 soru!

Hepimizin hayatında bir gün gelir, kendi kendimize şöyle deriz: "Ben onu gerçekten seviyor muyum? Yoksa bir zamanlar aşıktım da şimdi alışkanlık mı oldu?" İşte tam da burası çok önemli bir yer. Çünkü ne yaşadığını bilmek, o ilişkiyi nereye götüreceğini anlamak demek. Aşk dedin mi, başta bir ateş gibi başlar. İçini kıpır kıpır eder. Sabah kalkınca ilk onu düşünürsün, gece uyumadan önce son kez onun sesini duymak istersin.

Onunla konuşurken zaman su gibi akar. Telefona her mesaj geldiğinde "O mu yazdı?" diye bakarsın. İşte bu aşk. Ama aşk öyle çok uzun soluklu bir duygu değildir. Başlangıçta insanın gözü hiçbir şeyi görmez. Eksiklerini bile görmezsin karşındakinin. Hatta bazen ailesini, huyunu, geçmişini bile önemsemezsin. Çünkü gözün kör olmuştur aşk denen şeyden. Ama zaman geçtikçe, o ilk heyecan biraz diner. Kalp eskisi gibi çarpmamaya başlar. Birlikte zaman geçirirken heyecan değil de yorgunluk hissedersin. İşte o zaman başlar kafa karışıklığı: "Ben bu kişiyi hâlâ seviyor muyum, yoksa sadece alıştım mı?" Biraz buna kafa yoralım.



SEVGİ NE? NASIL ANLAŞILIR?

Sevgi biraz sessiz bir duygudur. Öyle aşk gibi gümbür gümbür gelmez. Ama geldi mi kolay kolay gitmez. Sevgi, tartışsan da küsüp gitmemektir. Sevgi, onun en kötü hâlini görsen de "Ben onun yanındayım" diyebilmektir. Aşk geçici olabilir ama sevgi kalıcıdır. Sevgi varsa, sen onunla konuşmadan da ne hissettiğini anlarsın. Hasta olsa başında beklersin. Sıkıntısı olsa yükünü almaya çalışırsın. Çünkü onun derdi, senin derdindir artık. Sevgi, alışmak değildir. Sevgi, değer vermektir. Saygıdır, sadakattir. Ve en önemlisi: Güvendir.