Ghosting'in sonu tazminatla bitebilir! Flörtlerinizden sessiz sedasız uzaklaşırken bir kez daha düşünün...

Ghosting yani birden bire ortadan kaybolmak. Son dönem aşk ilişkilerinde sıkça kullanılan bu kelime, artık yapanın başına dert olacak. Çünkü kimse ilişkide harcadığı zamanın boşa gitmesini istemiyor. Emsal dava ise şarkıcı Mariah Carey’den geldi. Carey, ortadan kaybolan sevgilisine 50 milyon dolarlık dava açtı ve “Harcadığım zamanın faturasını ödeyeceksin” dedi

FUNDA KARAYEL Giriş Tarihi: 24.05.2025 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 09:32 PAYLAŞ ABONE OL

Z kuşağı aşık olursa; ghosting tazminatı mahkemeye taşınır. 21.yüzyılda aşk, bildiğiniz aşk değil. Kalp emojisiyle başlayıp hızla sona eren, çetrefilli, bol filtreli bir duygu karmaşası. İlişkiler mi? Adeta duygusal survivor. Ve her yeni bölümde bir eleme, sessiz sedasız bir kaybolma var. Kimin kimle konuştuğu değil, kimin kimden açıklamasız bir şekilde kaçtığı konuşuluyor. Modern aşk artık neye benzediğini unuttu, biz de. Sadece boşanma değil, artık flört davaları da yolda. Ghosting tazminatı istiyor kızlar.

Yanlış duymadınız, çalınan zamanın bedeli soruluyor. "Gelmediği kahvaltının parasını geçtim, bana harcadığım ömrü kim verecek?" diyenler mahkeme yolunu tutmaya hazırlanıyor. Modern aşkın üç bilinmeyenli denkleminde kaybolmadan önce sizi ghostland turuna alalım. Burası, mesajlara cevap gelmeyenlerin, plan yapılmışken ortadan kaybolunanların, "bir anda hislerim değişti" diyerek lokasyon paylaşmadan kaçanların diyarı. Sizler için çağın sorunu ghosting'ten korunma rehberi hazırladık. KIRIK KALPLERİN HESABI GÖRÜLECEK

Yan masamdaki kız grubu, eski sevgilinin "vakit hırsızlığı" suçlamasıyla nasıl mahkemeye verilebileceğini tartışıyor. Biri "Zamanımı çaldı, en azından psikolojik danışmanlık faturamı ödesin!" diyor. Diğeri ghosting tazminatı neden yok diye soruyor. Z kuşağı ilişkiyi sanki şöyle tanımlıyor: "Beni seviyorsan maddelerle, terk edeceksen tazminatla."

İlk adımda DM üzerinden başvuru yapılır, bol emojiyle duygusal yatırım sunulur, ardından love bombing ile beklentiler şişirilir ve hop, sessiz sedasız kaybol. Yani klasik ghosting. Ama dikkat! Artık kimse öyle sessizce yok olamıyor. Z kuşağı diyor ki: "Sana sadece kalbimi değil, zamanımı da verdim. Karşılığını alamazsam mahkemede görüşürüz." Modern aşkın kısa özeti: Kırık kalplerin hesabını mahkemede soralım.

ERKEKLER DE ŞİKAYETÇİ

Sadece kızlar değil erkekler de bu durumdan mustarip. Onlar tazminat talep etmiyor belki, ghostland'in yeni mağdurları olarak bir açıklama bile yapılmadan terk edilmeyi anlayamıyorlar. İsmini vermek istemeyen bir sosyal medya fenomeni, ghosting mağduriyetini şöyle anlattı. "Bir sabah uyanıyorsun ve "Hey" diye başlayan o mesaj silinmiş. Aramalarına cevap yok, Instagram'da story izlememiş, Twitter'da hala aktif ama seni yok sayıyor." Hayır, bu sefer bahsettiğimiz kişi 20'lerinde kalbi kırık bir kız değil. Bu kez mağdur erkek. Evet, yanlış duymadınız. Artık ghosting sadece pembe günlüğün dert köşesi değil; erkekler de bu travmanın tadına varmış. "Bir açıklama bile yapmadı" diyorlar, gözleri dolu dolu. "Bari 'görüşmeyelm' deseydi" diye iç çekiyorlar. Bir açıklama? Pardon ama bu başımıza ne zaman geldi? Kadınlar yıllardır bir anda ortadan kaybolan adamlara "Acaba öldü mü?", "Yoksa başka biri mi var?" diye senaryolar yazıyor. Ama erkekler ghosting'e uğrayınca sanki insanlık suçu işlenmiş gibi şaşırıyorlar. Tazminat talep etmiyorlar belki ama gurur onarımı konusunda gayet netler: "Ama neden?" Sanki bir mantık ararsak her şey düzelecek. Belki de karşı taraf seni içsel bir spiritüel yolculuğa uğurlamıştır? Belki seninle ilgili olmayan bir kendini bulma sürecindedir? Ya da belki sadece seni beğenmedi artık? Evet, bu son ihtimali düşünmek insanın ağrına gidiyor farkındayım. Ama itiraf edelim, erkeklerin "ghostland"e ilk kez düşmüş gibi davranmaları biraz tatlı.

Yani yıllarca ortadan kaybolan, mesajlara dönmeyen, "yoğunluktan yazamadım" bahanesine sığınan koca bir nesil, şimdi kendi silinmiş mesaj balonlarını izliyor. Ne kadar duygusal. Yalnız buradan çağrımızı yapalım: Erkek ghost'lar olarak geçmişte yaptıklarınızın karması mı bu? Yoksa birileri sizi gerçekten anlamaya çalışmıyor mu artık? Bilemiyoruz. Ama şunu biliyoruz, ghosting artık eşitlikçi. Herkesi eşit silen bir sistemin içindeyiz. Kadın, erkek, fark etmiyor. Bir anda var olup sonra duman olan modern ilişki biçimi, kimseyi kayırmıyor.