İlişkilerin gizli düşmanı dijital sadakatsizlik...

SADAKATSİZLİKLE BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ



Sosyal medya üzerinden yaşanan sadakatsizlik, her ilişkiyi farklı şekillerde etkileyebilir. Bazı çiftler, sosyal medya kullanımlarını sınırlayarak bu tür sorunların önüne geçebilir. Diğerleri ise, açık iletişim kurarak ve birbirlerine olan güveni yeniden inşa ederek sorunu çözebilirler. Bir ilişkiyi korumak için, her iki tarafın da açık ve dürüst olması gerekir. Eğer sosyal medya üzerinden yaşanan bir durum, bir tarafı rahatsız ediyorsa, bu durum açıkça konuşulmalıdır. Her iki tarafın da sınırlarını belirlemesi ve birbirlerine saygı göstermesi çok önemlidir. Ayrıca, sosyal medya kullanımı konusunda bazı kurallar koymak da bu tür sorunların önüne geçebilir. Sosyal medya sadakatsizliğine karşı alınabilecek önlemlere bakalım.

1 Açık bir iletişim olmalı: Partnerinizle sosyal medya kullanımı ve sadakatsizlik hakkında açık ve dürüst bir şekilde konuşun. Hangi davranışların kabul edilebilir olduğunu belirlemek, ilişkideki güveni arttırabilir.

2 Gizliliğe saygı şart: Sosyal medya üzerinden başka biriyle gizli ilişki kurmaktan kaçının. Her iki taraf da birbirlerinin mahremiyetine saygı göstermelidir.

3 Güven inşa edilmeli: Birbirinize güvenmek, ilişkilerde en önemli unsurdur. Sosyal medya kullanımını sınırlamak, güveni pekiştirebilir.