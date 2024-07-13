Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "İlişkiyi uçuruma sürükleyen o hata!"

FARKLI TARAFLARA SAYGI GÖSTERİN Unutulmamalı ki partneriniz de siz de farklı karakterlere sahipsiniz. Ki biyoloji gereği de kadınların ve erkeklerin düşünme biçimleri birbirlerinden çok farklıdır. Herkesin herhangi bir konuda sizin onaylamadığınız bir fikre sahip olması onun yanlış olduğunu göstermez. Bundan dolayı farklı fikirlere karşı reddedici değil kabul edici olun. Partnerinize ne kadar öfkelenmiş olsanız da ona hakaret eden, kıran laflar etmemeye özen gösterin. Özellikle bağırmak, tehdit etmek, sinir krizi geçirmek gibi eylemler partneriniz tarafından olumlu karşılanmaz. Bu ve benzeri davranışlar mevcut ilişkiniz için oldukça yıpratıcıdır. Sürekli aynı olayı konuşmaktan vazgeçin Sorun yaşadığınız durumu saygı çerçevesinde uygun zamanda partnerinize ifade edin. Durum hakkında konuştuktan sonra da sürekli olarak aynı olayı tekrar etmeyin. Eğer ki durumu sürekli partnerinize hatırlatırsanız sadece partnerinizin duruma duyarsızlaşmasına neden olursunuz. Bundan ötürü uygun zamanlarda kendinizi uygun şekillerde ifade edin. İletişim anlarınızda dinlenmediğinizi hissettiğinizde konunun sizin için önemli olduğunun vurgusunu yapın. Bu durum partnerinizin odağını size çevirebilmek için etkilidir.



Partnerinize isteğinizin nedenini mutlaka açıklayın

Örneğin 'Bugün çok yoğun bir şekilde çalıştım, yemek yaptım, evi temizledim, bulaşıkları yıkadım. Bu beni çok yoruyor. Lütfen bana yardım edebilir misin? Erkeklerin bu şekilde ona ihtiyacınız olduğunu vurgulayan konuşmalara kayıtsız kalması çok zordur. İletişimde suçlayıcı bir tavra maruz kalan her kimse kendisini artık iletişime kapatmaya başlar. Örneğin 'Sen beni ne zaman anlayabildin ki?' gibi bir yargı cümlesi, iletişimi daha başlamadan sonlandırır. Fakat onun yerine 'Birbirimizi anlamak için biraz zaman yaratmaya ne dersin?' gibi daha çözüm odaklı ve sevgi dolu bir sözcük işe yarayabilir.

En önemlisi konuşurken lafı dolandırmamak

Uzun bir süre olayı dolandırmak, detaylandırmak karşınızdaki kişinin olayı abarttığınızı düşünmesine yol açarak size olan dikkatini soyutlayacaktır. Söylemek istediğiniz şeyi ne söylemek istiyorsanız lafı dolandırmadan doğrudan iletişimle anlatmalısınız. Ve en önemlisi de unutmayın ne söylediğiniz değil nasıl söylediğiniz mühim olan.