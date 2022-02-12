Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: "Sevildiğinizi nasıl anlarsınız?"

14 Şubat Sevgililer Günü; sevmenin, sevebilmenin, aşkın en dorukta yaşandığı gün... Sağlıklı bir ilişkinin temeli, sevgilinize sevdanızı doğru şekilde hissettirmektir. Tabii ki her zaman...

ESRA EZMECİ ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 12.02.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 12.02.2022 09:35

Sevmek bir ressamın özenle çizdiği bir resim gibi... Fırçayı çok sıkmadan aynı zamanda tüm duygularını vererek ortaya koyduğu bir sanat. Sevgi bir ağacın kök salarken aynı zamanda meyvelerini beslemesi gibi. Ya da bir şairin şiiri gibi derin ve anlamlı... Sevmek ve sevilebilmek... Bu iki duygunun kişide hissettirdiklerinden daha güzel hisleri bulabilmek çok zor. Herhangi bir maddiyatın satın almaya gücünün yetmeyeceği, hiçbir baskının zarar veremeyeceği ve de hiçbir gücün aksini söyletemeyeceği o güzel duygu sevgi... Sevilmek; en güzel duygularımızdan biri. Adeta armağanımız. Birçok kişinin yaşayamadığı, yaşayanların da kendisini şanslı saydığı o eşsiz duygu. Çünkü bazen kişiler ne yaparsa yapsın bu duyguyla tanışamaz. Sıcak ve samimi gelmeyen duygular, gerçek hissettirmeyen iltifatlar ve sahte gülümsemeler aradaki tüm güzel duyguları baltalayabilir. Sevgi aynı bir bebeğin başını okşar gibi şefkatle ve incitmeden olmalıdır. Sevgiyi ve sevebilme kapasitesini tam anlamıyla öğrenebilmişsek, nedensiz sevgi içimizde çiçeklenmeye başlar. Kuşları, ağaçları, hayvanları ve her türlü şeyi ayırt etmeden sever ve ruhunu zenginleştirirsin. ;

BİRİSİNİ SEVDİĞİMİZİN KANITLARI



O kişiye kendisinin senin için çok önemli ve değerli olduğunu hissettirirsin.

Onu iyi duygularla mutlu ve gülümserken görmek, aynı duyguları bizim de yaşamamıza sebep olur.

Onu düşünme eylemi bile hayat enerjimizi arttırmaya yeter.

Onun kendisinin en iyi potansiyelinde olabilmesi için elinden gelen her şeyi yapmaya hazırsındır.

Onu hiç ya da uzun süre görmesen de yine sevmeye ve özlemeye devam edersin. SEVİLDİĞİMİZİN İŞARETLERİ



O kişinin yanındayken kendini değerli ve güvende hissedersin.

Senin mutlu oluyor olman, onun da mutlu olmasını sağlar.

Onun sana hissettirdiği duygular, kendine olan güvenini ve enerjini pozitif yönde etkiler.

Seni hayattaki amaç ve isteklerin için yürekten desteklediğini görürsün.

Eksik, hatalı, kusurlu yanlarına rağmen, seni sen olduğun için bu yanlarını şefkatle kabul eder.

Sevebilmek için önkoşul saygıdır. İçinde saygı bulundurmayan şey sevgi olamaz.

Sana yaptıkları, konumundan dolayı değildir. Sana, sen olduğun için saygı duyar.

Birini sevebilmek için en önemli durum, kendine olan saygı ve sevgi becerin: Özsaygı...



KÜÇÜK NOTLAR YAZIN YA DA ONA ÖZEL BİR YEMEK YAPIN



Evi bir sinema salonuna çevirip birlikte film gecesi düzenleyebilirsiniz.

Ona en sevdiği yemeği ellerinizle hazırlayıp mum ve çiçeklerle donatılmış romantik bir akşam yemeği hazırlayabilirsiniz.

Odasına, kapısına, çantasına yapışkanlı kağıtlarla ufak romantik sözler yapıştırıp onu şaşırtabilirsiniz.

Beraber yeni deneyimler yaşamak adına günlük hobi atölyelerine katılabilirsiniz.

Evde beraber özel içecekler yapmayı öğrenip, onları birlikte hazırlayabilirsiniz.

Küçük notların eşlik ettiği sonunda hediyenin bulunduğu bir oyun hazırlayabilirsiniz. ;

EN TEMEL SORUN: SEVGİNİN YETERİNCE SUNULMAYIŞI



Sevgili, kalbimizde önemli ve özel yere sahip olan kişi. Maalesef bazen bu önemli ve özel yere koyduğumuz kişiye olan duygularımızı tam olarak hissettiremiyoruz. "Nasıl olsa beni seviyor, nasıl olsa beni bırakmaz, bir şey yapmasam da o zaten beni sever" şeklinde hatalı düşünebiliyoruz. İlişkilerle ilgili ilk inandığımız şey; bir insana ne kadar fazla sevgi hissettirir ve vazgeçilmez olduğu duygusunu yaşatırsam benden uzaklaşır. Fakat düşünülenin aksine eğer o kişiye değerli olduğunu ve sevildiğini hissettirmezseniz çok daha kolay vazgeçilen olursunuz. Başlangıçta o kişiyi size bağlayan da budur, birbirinize karşı gösterdiğiniz eşsiz sevgi, ilgi, güven ve şefkat duyguları. "Ben sana ne yaparsam yapayım, sen benimle birliktesin" ya da "Sana hiçbir şey yapmasam da sen zaten beni seversin" duyguları kişinin duygusal olarak daha da uzaklaşmasına yol açacaktır. Vazgeçilmez olan kişiler değil hissettirdiği duygulardır. Örneğin partneriniz sizi gerçekten çok seviyor, yeri geldiğinde size bu duyguları yeterince hissettiriyorsa bu kişi vazgeçilmez olmaya başlayacaktır. Çünkü sevmenin ve sevilebilmenin beyinde yarattığı bu duygular kişiyi eşsiz yapar. Ancak bu kişi sevdiğini ve özen gösterdiğini bize hissettirmezse, o kişiden uzaklaşmaya başlarız. Bu durum eski iyi duyguların kaybolmasına yol açar. Ve artık o kişi sizin için vazgeçilmez değildir. Yani kişileri vazgeçilmez yapan şey ilişkide karşı tarafa yansıttığı pozitif tutum ve davranışlardır.



ALTINI DOLDURMAK ÖNEMLİDİR



Ayrılmalar, boşanmalar ve aldatmalar; ne yazık ki çoğunun temelinde yatan bu sevginin ve ilginin yeteri kadar sunulmayışıdır. Suyunu vermediğimiz, toprağını değiştirmediğimiz çiçek açabilir mi? Düzenli ve ilgili konuşmadığımız bir bebek konuşmayı öğrenebilir mi? Sevgi; sevgiliye ilgi, şefkat gerektirir. Ancak böylelikle büyür ve devam eder. Bir insanla tanışıp flört edilen aşamada nasıl ilgili ve şefkatliysek sonraki süreçte de buna devam edebilmemiz gerekir. Birlikte olduğumuz partnerimiz hayatında önemli bir konumda olduğumuzu ve ona verilen değeri her zaman hissetmek ister ve bu sevgiyi daima yaşamak ister. İlgi ve sevgi her gün "Seni seviyorum, sana aşığım" demek değildir. Tabi sevgi sözcüğünün altını olumlu davranışlarla süsleyebilmektir. ;