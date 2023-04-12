Mesajlarınıza alamadığınız cevapların sebebi: "Ghosting nedir?" Karşılaşıldığında ne yapılmalı?

Her insan birbirinden farklı yapıya sahip olduğu gibi, ilişkiler de tek bir kurala bağlı değildir. Fakat ilişki dinamiklerinin değişimi günden güne farklı kavramlarla tanımlanıyor. Bunlardan biri de; "ghosting."

Bir kişinin neden "ghosting" uyguladığını anlamak ve bu durumdan uzak durmak için birkaç ipucunu takip etmeniz gerekebilir. Bir ilişkide aniden hiçbir sebep vermeden ve hatta konuşmak istemediğinizi bile bilmesine fırsat vermeden ortadan kaybolmak, "ghosting" tanımlamasının özünü oluşturuyor. Genellikle romantik, ikili ilişkiler için sıklıkla gündeme gelse de hemen arkadaşlık gibi hemen her türlü ilişkide ortaya çıkabilir. Peki insanlar, neden "ghosting" gibi bir iletişim kesme yöntemi deniyor?

Ghosting, genellikle bir kişinin yüzleşmek istememesi veya sadece rahatlık ve tembellik sebebiyle ortaya çıkabilir. İnsanlar "daha kolay çıkış yolu" olduğu için karşılaşmak yerine "ghosting" yapmayı tercih edebilirler.