Mesajlarınıza alamadığınız cevapların sebebi: "Ghosting nedir?" Karşılaşıldığında ne yapılmalı?

Her insan birbirinden farklı yapıya sahip olduğu gibi, ilişkiler de tek bir kurala bağlı değildir. Fakat ilişki dinamiklerinin değişimi günden güne farklı kavramlarla tanımlanıyor. Bunlardan biri de; "ghosting."
Bir kişinin neden "ghosting" uyguladığını anlamak ve bu durumdan uzak durmak için birkaç ipucunu takip etmeniz gerekebilir. Bir ilişkide aniden hiçbir sebep vermeden ve hatta konuşmak istemediğinizi bile bilmesine fırsat vermeden ortadan kaybolmak, "ghosting" tanımlamasının özünü oluşturuyor. Genellikle romantik, ikili ilişkiler için sıklıkla gündeme gelse de hemen arkadaşlık gibi hemen her türlü ilişkide ortaya çıkabilir. Peki insanlar, neden "ghosting" gibi bir iletişim kesme yöntemi deniyor?
Ghosting, genellikle bir kişinin yüzleşmek istememesi veya sadece rahatlık ve tembellik sebebiyle ortaya çıkabilir. İnsanlar "daha kolay çıkış yolu" olduğu için karşılaşmak yerine "ghosting" yapmayı tercih edebilirler.
Zihinsel süreçler de bu noktada öne çıkıyor. Kaçıngan bir bağlanma stiline sahip kişiler, genellikle bu iletişim kesme biçimini kullanmakta yaygın bir duruma sahipler. Psikoloji Profesörü Tara Collins, bu kişilerin duygusal yakınlığa sahip olmaktan hoşlanmayan insanların, muhtemelen "ghosting" uygulamasının daha olası olduğunu belirtiyor.
İlişki durumu da ghostingle karşılaşma riskini artırabiliyor. Genellikle kısa süreli ilişkilerde ortaya çıkan bu durum, gerçekten bağlanacak kadar uzun süredir bir arada olmayan kişiler veya sıkı sıkıya bağlı bir ilişki kuracak kadar yakınlaşmayanlarda daha sık görülüyor. O kişiye karşı tam olarak gerçek duygular beslemediğiniz veya geliştirmediğiniz için, ayrılmanızı veya ilgi kaybınızı açıklayacak gerçek bir neden olmadığına inanılıyor.
Araştırmalar, insanların %43'ünün, diğer kişiye gerçekten ilgilenmediklerini söyleme şeklindeki garip sohbetten kaçınmak için ghosting gibi bir eylemi seçtiğini gösteriyor. Bu durum, bir randevudan, konuşmadan veya kısa bir ilişkiden sonraki durumları kapsayabilir. Elde edilen verilere göre; ghosting uygulayan kişilerin %37'si, diğer kişi hoşlanmadığı bir şey yaptığı için iletişimi kesmeyi seçti ve %36'sı bir ilişki için çok meşguldü, ancak çok geç olduğu için diğer kişiye gerçeği söyleyemedi.
BİRİNİN SİZE GHOSTING UYGULAYACAĞINI NASIL ANLARSINIZ?
Birinin sizi gölgede bırakma niyetinin en büyük habercisi, mesajlarının gittikçe azalmasıdır. Çoğu zaman bunun nedeni, cevap veremeyecek veya sohbeti sürdüremeyecek kadar "çok meşgul" olmaktır , ancak bu daha yanlış olamaz. Gerçekten de insanların doğruyu söylediği durumlar olabilir ama çoğu zaman durum böyle değildir.
Eğitimci Lorrae Bradbury; "'Çok meşgul' mazeretinin kabul edilmemesi gerektiğini söylüyor. Birisi size zaman ayırmak isterse, bunun bir yolunu bulacaktır. Hepimiz meşgulüz, ancak bizi aydınlatan birini bulduğumuzda, onlara zaman ayırmak için genellikle sorumluluklarımızı değiştirebiliriz. En azından bildirimlerimizi görüp cevap yazabiliyoruz.
Dolayısıyla, sohbeti sürdürmek için elinizden gelen her şeyi yaptığınızı düşünüyorsanız, ancak sizinle aynı çabayı göstermiyorlarsa, bu muhtemelen artık ilgilenmiyorlar ve bu nedenle bir yol arıyor olabilirler.
GHOSTING İLE KARŞILAŞILDIĞINDA DUYGULAR NASIL DEĞİŞİR?
Ghosting ile karşılaşan kişiler, genellikle kendinden şüphe duyma, kafa karışıklığı ve güvensizlik gibi oldukça yoğun ve rahatsız edici duygularla baş başa kalabilir. Bu durum bir "sebep olmaksızın" reddedilmeye verilen doğal bir tepkidir. Özellikle hayal kırıklığı, öfke ve üzüntü bu noktada en çok dikkat çeken konular arasında yer alır.
BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞILDIĞINDA NE YAPILMALIDIR?
Ghosting ile karşılaşılması durumunda derin bir yara bırakabilir, hatta canınız fazla yanabilir. Fakat bu noktada konsantre olmanız gereken nokta; kendinizdir. Birinin size "ghosting" uygulaması sizin kendinizden şüphe etmenizi gerektiren bir durum değildir.
Üzgün hissetmek sorun olmadığı gibi ve aynı zamanda doğaldır da. Ama bunun için kendinizi değersiz hissetmemeniz gerekir. Uzmanların da söylediği gibi; bu durumda bu eylemi gerçekleştiren kişilerin "uyumsuzluğu" olduğunu düşünmek gerekir.
Ayrıca ghosting durumunu hiç kimseye uygulamamanın en önemli yolu; basitçe iletişimdir. Ortadan kaybolmak ve o kişiye, onunla konuşmayı bırakmanızı gerektirecek gerçek bir sebep vermemek yerine, ona karşı dürüst olmayı deneyin. Bir kişiye platonik ya da romantik olarak gerçekten ilgilenmediğinizi söylemenin pek çok yolu vardır.
Öylece ortadan kaybolmamak önemlidir. Sebeplerinizi açıklayın, ister sohbeti sürdürmekteki tembellik, ister tamamen ilgisizlik. Ne de olsa hepimiz insanız ve birisi bize oturup zor bir durum hakkında konuşmak için gününden zaman ayırdığında, bu gerçekten çok şey ifade ediyor. Bu yüzden, bir daha yüzleşmekten korktuğunuzda veya tembel hissettiğinizde bunu deneyin.