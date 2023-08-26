Neden hep aynı insanları seçip benzer hataları yaparız? Klinik Psikolog Esra Ezmeci açıkladı





BİZİ OLDUĞUMUZ HALİMİZLE SEVMEYENLERİ SEÇİYORUZ



İlişkilerinizde bugüne kadar hep size değer vermeyen kişilerle karşılaştıysanız aslında bunun nedeni sizin içinizdedir. Örneğin en son ne zaman sadece kendiniz için bir şey aldınız veya yaptınız? En son ne zaman birine ihtiyaç duymadan sadece kendiniz için bir masaja, kuaföre gittiniz? En son kendinize ne aldınız? Yani dışarıdan herhangi bir kişiye veya herhangi bir şeye ihtiyaç duymadan ne zaman değerli hissettiniz? Belki ilişkilerinizde hep sadakatsiz kişilerle karşılaştınız ve sürekli aldatıldınız. Ve artık tüm inancınız insanların asla güvenilir olmayacağı ve sürekli aldatacağı yönünde. Ya da çocukluğunuzda hep ailenizden duyduğunuz kelimeler yüzünden erkeklerin güvenilmez olduğuna yüksek oranda inanıyor musunuz? Yani aslında kendimizi birinin sadakatle sevebileceğine inanmadığımız için kendimize bunu layık görmüyor ve tam da bunu yaparak bizi olduğumuz halimizle sevmeyen kabul etmeyen kişileri mi partner olarak kabul ediyoruz?





BU DURUMDAN NASIL KURTULURUM?



Bu döngüden kurtulmanın en önemli adımı, ilişkilerinizdeki seçimlerinizdeki bağlantıları keşfetmek, sürekli yaşadığınız aynı döngüleri anlamak ve farkına varabilmek. Güncel ilişkiniz veya en son ilişkiniz üzerinden değerlendirdiğinizde size ne hissettirdi, kendinize nasıl bakmanızı sağlardı, değerli hisseder miydiniz? Döngüleri çözebilmeniz adına bu bağlantıları anlamanız çok önemlidir. Bir diğer farkına varmanız gereken şey, bağlanma tarzınızı anlayabilmektir. Eğer bize bakım veren kişilerle güvenli bir bağ kurduysak ilişkilerimiz dengede ve sağlıklı ilerler, güvensiz bağlanan kişilerin ilişkileri ise sürekli dengesizlikle doludur. Sürekli ayrılıp-barışmalar, aynı hatalı davranışların döngüsel olarak tekrarlandığı ilişki düzenidir. Bundan dolayı ilişki kurarken en önemli adım, karşınızdaki kişinin bağlanma stilini anlamaktır. Bu bağlanma stili size zarar verecek özellikte ise bu kişiyle ilişki kurmaktan kesinlikle kaçınmalısınız. Bu döngüleri anlamak, farkındalık kazanmak bazen kendi başımıza çözmekte çok zorlandığımız durumlardır. Bundan dolayı da bir uzmandan destek almak büyük ölçüde faydalı olacaktır.