Sürekli yalan söyleyenlerle nasıl mücadele edilir? Esra Ezmeci yazdı: Mücadele etmekten çekinmeyin...

"Ben çok dürüstüm asla yalan söylemem" diyen bir kişinin bile muhtemelen ara sıra yalan söylediğini düşünmek elbette mümkün. Yalanın rengi olur mu yoksa o yalan söyleyenin durumu güzel gösterme çabası mıdır acaba?

Çoğumuz doğamız gereği yalan söyleriz. Sosyal bir varlık olmak hiç kolay değil. İlişkileri yürütmeye çalışmak, davranışlarımızı kontrol edip bir başkasını nasıl etkilediğini anlamaya çalışmak ve başkalarının da bizim söylediklerimiz ve yaptıklarımıza nasıl tepki vereceğini kontrol etmek durumundayız. Ve tüm bunları doğrusal bir şekilde ilerletmek elbette çok zor. Yalan, genel oran hep öğrenilen bir davranış olarak nitelendirilse de aslında daha bebekken yalan söylemeye başlarız. Küçük bir bebek, onu gerçekten güldürmese de annesine sahte kahkahalar atabilir. Elbet bu durum bebeğin eğlencenin bir parçası olabilmek adına yaptığı bir durumdur.