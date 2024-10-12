Uzm. Klinik. Psk. Esra Ezmeci anlattı: "Aldatıldığınızı gösteren o işaretler!"



Aksine aldatma hep ilişki kötü gittiğinde yaşanmaz. Bazen ilişkide her şey yolundayken de kişi aldatmayı tercih edebilir. Kişinin farklı insanlarla iletişim kurma isteği ve karşı koyamadığı arzuları da onu aldatmaya teşvik edebilir. Yani insan bazen ihtiyaç duyduğu şeyi partnerinde değil de bir başkasında aramayı tercih eder.





Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız?

1 Eşiniz veya partnerinizin size olan yaklaşımının değişimi en önemli belirtilerden biridir. Bu durumu illa ki kötü yorumlamak yanlış olacaktır.

Bu değişim iyi yönlü de gerçekleşebilir kötü yönlü de...

Örneğin normalde size hiç jest yapmayan hediyeler almayan eşiniz bir anda çiçekler alan, sürprizler yapan romantik birine dönüştüyse ve bu durumlar çok abartılı şekilde gerçekleşiyorsa...

2 Normalde giyinişine, görünüşüne hiç özen göstermeyen ya da az özen gösteren bir partneriniz varken bir anda dış görünüşüne, kokusuna, giyinişine çok özen göstermeye başladıysa ve son zamanlarda bu durumda normalden çok daha fazla enerjikse...

3 Normalde sorun yapmayacağı şeyleri sorun yapıyor, ya da sudan sebepler dediğimiz şeylerden kavga çıkarıyorsa kendi vicdanını rahatlatmak için ilişkisini sorunlu hale getirmeye çalışıyor olabilir.

4 Hayatına yeni arkadaş çevreleri dahil oldu, tanımadığınız kişilerden bahsetmeye başladı, cinselliğinizde düşüş olmaya başladı ve bu durumla birlikte de sizden uzaklaşmaya başladığını hissediyorsanız ilgisi farklı bir yere kaymaya başlamış olabilir.

5 Sizden telefonunu, sosyal medyasını elinden geldiğince gizlemeye çalışıyor, telefonunu ters çeviriyor siz telefonunu almayın diye türlü bahaneler sunuyorsa bu aldatılmaya dair en önemli sinyallerden biridir.