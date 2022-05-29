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Atölye Ağaç Kurdu Kurucusu Bahar Yılmaz: Keman yapmak benim için inanılmaz bir tutku

Atölye Ağaç Kurdu Kurucusu Bahar Yılmaz, keman yapımı üzerine çalıştığını bunun için de Atölye Ağaç Kurdu projesini hayata geçirdiğini anlatarak, "Keman yapmak benim için inanılmaz bir tutku" dedi.

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Giriş Tarihi: 29.05.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 16:07
ATÖLYE AĞAÇ KURDU KURUCUSU BAHAR YILMAZ: KEMAN YAPMAK BENİM İÇİN İNANILMAZ BİR TUTKU
Atölye Ağaç Kurdu Kurucusu Bahar Yılmaz, SABAH TV'ye "Çocukluğumdan beri keman çalıyorum. Uzun zamandır da keman yapımı üzerine çalışıyorum. 'Keman yapmak mı? Çalmak mı?' derseniz yapmak çok daha ağır basmaya başladı. Benim için inanılmaz bir tutku. Sanata herkesin değer vermesi gerekiyor. Fabrikasyonlardan daha çok el yapımı ürünlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Böyle mesleklerin unutulmaması için biraz daha araştıra yapıp, destek vermenizi tavsiye ederim." açıklamalarında bulundu.

Atölye Ağaç Kurdu Kurucusu Bahar Yılmaz: "Keman yapmak benim için inanılmaz bir tutku"

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