Atölye Ağaç Kurdu Kurucusu Bahar Yılmaz, SABAH TV'ye "Çocukluğumdan beri keman çalıyorum. Uzun zamandır da keman yapımı üzerine çalışıyorum. 'Keman yapmak mı? Çalmak mı?' derseniz yapmak çok daha ağır basmaya başladı. Benim için inanılmaz bir tutku. Sanata herkesin değer vermesi gerekiyor. Fabrikasyonlardan daha çok el yapımı ürünlere ağırlık verilmesi gerekiyor. Böyle mesleklerin unutulmaması için biraz daha araştıra yapıp, destek vermenizi tavsiye ederim." açıklamalarında bulundu.

Atölye Ağaç Kurdu Kurucusu Bahar Yılmaz: "Keman yapmak benim için inanılmaz bir tutku"