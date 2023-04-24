Temizlikte yapılan bu hata evi mikrop yuvasına çeviriyor! Toz bezlerini kullanırken…

AŞAĞIDAN YUKARI DOĞRU TEMİZLEMEK Uzmanlara, pek çok kişi temizliğine genellikle yerleri elektrik süpürgesiyle süpürerek başladığını söylüyor. Ancak, bu işlem aslında temizlik yaparken listenin sonunda olmalıdır. Bunun nedeni, çalışma yüzeylerini ve mobilyaları temizlerken kırıntıların, tozun ve döküntülerin genellikle zemine düşmesidir, bu nedenle her zaman yüksekten başlayıp aşağı inerek temizlik yapmanız önerilir.

TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ KARIŞTIRMAK İster kimyasal ister doğal temizlik ürünleri kullanın, kötü gazların eve yayılmasını önlemek için her seferinde yalnızca bir tanesini kullanmak her zaman en iyisidir. Uzmanlara göre, temizlik ürünlerini birbirine karıştırmak, çamaşır suyuyla karıştırılan her şey dahil olmak üzere tehlikeli kimyasal reaksiyonlara neden olabilir ve sağlığınızı riske atar.