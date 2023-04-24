Temizlikte yapılan bu hata evi mikrop yuvasına çeviriyor! Toz bezlerini kullanırken…

Uzmanlar yapılan temizlik hatalarının mobilyalara zarar vermekten sağlığımızı tehlikeye atmalarına kadar birçok sonucu olabileceğinin de altını çiziyor.
TEMİZLİK ARAÇLARINI KİRLİYKEN KULLANMAK
Kirli temizleme araçlarını kullanmak bakteri, toz ve kiri evin etrafına yayar ve bu, alanı temizlemeye çalışırken tam tersini yapmamıza neden olabilir.
Bunu önlemek için temizlik bezleri, tuvalet fırçaları ve paspas başlıkları gibi aletler her kullanımdan sonra temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Ayrıca uzmanlar elektrikli süpürgelerin düzenli olarak filtrelerinin değiştirilmesi veya yıkanması gerektiğini de vurguluyor.
TÜM EVDE AYNI TEMİZLİK BEZİNİ KULLANMAK
Uzmanlar şöyle açıklıyor: "Temizlik yaparken tek bir bez kullanmak pratik gelebilir. Ancak tuvaletinizdeki bakterilerin mutfak çalışma yüzeylerinize bulaşmasını istemezsiniz.
"Bu nedenle, farklı odalarda kullanılmak üzere çeşitli bezler belirleyin. Birçok profesyonel temizleyicinin kullandığı bir kural tuvalet için mavi, lavabo için pembe, temizlik için yeşil, toz almak için sarı renkli bezler kullanmaktır."
AŞAĞIDAN YUKARI DOĞRU TEMİZLEMEK
Uzmanlara, pek çok kişi temizliğine genellikle yerleri elektrik süpürgesiyle süpürerek başladığını söylüyor. Ancak, bu işlem aslında temizlik yaparken listenin sonunda olmalıdır.
Bunun nedeni, çalışma yüzeylerini ve mobilyaları temizlerken kırıntıların, tozun ve döküntülerin genellikle zemine düşmesidir, bu nedenle her zaman yüksekten başlayıp aşağı inerek temizlik yapmanız önerilir.
TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİ KARIŞTIRMAK
İster kimyasal ister doğal temizlik ürünleri kullanın, kötü gazların eve yayılmasını önlemek için her seferinde yalnızca bir tanesini kullanmak her zaman en iyisidir.
Uzmanlara göre, temizlik ürünlerini birbirine karıştırmak, çamaşır suyuyla karıştırılan her şey dahil olmak üzere tehlikeli kimyasal reaksiyonlara neden olabilir ve sağlığınızı riske atar.
ODAYI HAVALANDIRMAMAK
Profesyoneller şöyle devam etti: "Amonyak veya çamaşır suyu gibi maddeler içeren temizleyiciler solunum yollarınızı tahriş edebilir. Bu nedenle, bu tür kimyasalları içeren ürünlerle çalışırken havalandırma çok önemlidir."
"Pencereleri, aspiratörü açın ve dumanın vücudunuz üzerindeki etkisini sınırlamak için temizliği bitirdikten sonra odadan çıkın."
GRANİT VE MERMER YÜZEYDE SİRKE KULLANMAK
Beyaz sirke, evdeki birçok yüzey için mükemmel bir temizlik ürünü olabilirken, granit ve mermer tezgahlar bunlardan biri değildir.
Bu doğal temizlik malzemesi aslında oldukça asidiktir ve taş gibi doğal malzemelerin parlak yüzeyini soyabilir ve rengini soldurabilir.
LEKE ÇIKARIRKEN YANLIŞ UYGULAMA YAPMAK
Giysinizde bir leke fark ederseniz kesinlikle lekeyi ovalamamalı, sadece temiz bir bezle silmelisiniz.
Kıyafetinizde bir leke olduğunu fark ettiğinize bu kuralı hatırlamak zor olabilir ama lekenin çıkması için oldukça önemlidir. Bir lekeyi ısrarla ovalamak kumaşın daha da derinine işlemesine veya kumaşa zarar görmesine neden olabilir.
MOBİLYA CİLASINI DOĞRUDAN UYGULAMAK
Profesyoneller şöyle devam etti: "Özellikle açık ahşap mobilyaları temizlerken, mobilya cilasını temiz bir beze püskürtmek her zaman daha iyidir."
"Bu, ürünü eşit şekilde uygulamanızı sağlar. Ahşap cilasını doğrudan mobilyaların üzerine püskürtmek, ürünün ahşabı emmesine neden olabilir. Bu, yüzeyin rengini bozabilir veya değiştirebilir."
BAZI ALANLARI ATLAMAK
Uzmanlara göre, araştırmalar ışık anahtarları, kapı kolları ve TV uzaktan kumandaları gibi temas noktalarının evdeki bakteriler için en kötü alanlardan bazıları olduğunu, ancak genellikle unutulduklarını gösteriyor.
Bakterilerin evde bulaşmasını önlemek için bunları iyi bir şekilde sildiğinizden veya antibakteriyel bir ürün kullandığınızdan emin olun.