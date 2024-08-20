Adet geciktirici kullanırken bu ayrıntıya dikkat! Bu kişiler asla kullanmamalı...

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Sevda Karakaya, adet geciktirici ilaçlar hakkında açıklamalarda bulundu. Adet döngüsünün kadınların üreme sağlığı açısından önemli bir süreç olduğunu ancak bazı durumlarda bu döngüyü kontrol altına almak gerekebileceğini dile getiren Opr. Dr. Karakaya, "Adet geciktirici ilaçlar, özellikle tatiller, sınavlar veya düğün gibi özel etkinlikler öncesinde tercih edilen bir yöntemdir. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı durumlar vardır. Bu hapları gebelik şüphesi olanlar, emziren anneler ve kronik hastalığı olan kişilerin kullanmaması gerekir. Adet geciktirici ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayın" diye konuştu.
ADET GECİKTİRİCİ İLAÇLAR NEDİR?
Bu ilaçların genellikle progesteron hormonu içeren ve kadınların adet görmesini geçici olarak erteleyen ilaçlar olduğuna dikkat çeken Opr. Dr. Karakay, "Bu ilaçlar, vücutta doğal olarak üretilen progesteron hormonuna benzer şekilde çalışır. Progesteron hormonu, rahim iç tabakasını (endometriyum) kalınlaştırır ve adet kanamasını geciktirir" ifadelerine yer verdi.
KULLANIMI VE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER
Adet geciktirici ilaçların doktor tavsiyesi olmadan kullanılmaması gerektiğine dikkat çeken Opr. Dr. Karakaya, her kadının sağlık durumunun farklı olduğunu ve adet geciktirici ilaçların kullanımının bazı durumlarda risk oluşturabileceğine dikkat çekti. Karakaya, özellikle dikkat edilmesi gereken durumları şöyle sıraladı: