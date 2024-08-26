Adet sancılarınız bir anda arttıysa dikkat! Meğer o durumun belirtisiymiş...

Uzmanlar, adet sancısının çikolata kistinin habercisi olabileceğini söylüyorlar. Çikolata kisti, rahmin iç kısmını oluşturan ve adet kanamalarını sağlayan bez dokusunun rahmin dışına sarkması sonucu ortaya çıkar. Asıl önemli olan nokta ise, rahmin iç zar tabakası nereye yerleşirse o organı tutup, tutunmuş olduğu organda çeşitli rahatsızlıklara neden olabilmesidir.

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Perinatolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, adet sırasında dışarı atılması gereken kanın tüplerden geriye doğru gitmesi ve buradan karın boşluğuna, bağırsaklara ve yumurtalığa yayıldığı bilgisini vererek, "Bu kanın içinde bulunan canlı endometriyal hücrelerin gittikleri organa yerleşip, orada büyümeye devam ettikleri düşünülmektedir. Adet kanaması çok olan, uzun süren ve sık sık adet olanlarda daha sık çikolota kisti (endometriyozis) görülmesi olabilecek bir durumdur. Böyle bir durumda hiç vakit kaybetmeden hekime başvurulması gerekir. Tedavisi ise mümkün ancak ihmale gelmeyecek bir hastalıktır" dedi.





ŞİDDETLİ ADET SANCISI CİDDİYE ALINMALI

Bu kistlerin bazen sessizce yumurtalıkta büyüdüğünü, herhangi bir şikayete neden olmadığını ve tesadüfen başka nedenlerle bakılan ultrasonografi ya da MR gibi testlerle farkedildiğini belirten Selahattin Kumru, "Çikolata kistlerinin bazıları ise özellikle başka yerlerde endometriozis varlığı durumlarında menstrüasyon yani adet görme sırasında ağrıya neden olmaktadır. Özellikle ilk adetleri ağrısız olduğu halde sonradan adet sancısı (dismenore) olanlarda endometriozis ya da çikolata kistlerinden şüphelenmek yerinde olacaktır. Böyle bir durum ve şiddetli adet sancısı mutlaka dikkate alınmalıdır" şeklinde konuştu.





KESİN TANI KAPALI AMELİYAT İLE KONULUR

Hastalığın önemli belirtileri arasında sonradan ortaya çıkan şiddetli adet sancısı, cinsel aktivite ya da dışkılama sırasında ağrı, karında şişlik ve dolgunluk ile birlikte sürekli kasık ağrısı olduğunu ve bunun yanında gebe kalmak istediği halde gebe kalamayan (infertil) kadınların çikolata kisti ya da endometriozis açısından ileri inceleme gerektirdiğini belirten Prof. Dr. Selahattin Kumru, ağırlıklı olarak ultrasonografik muayene yapıldığını ancak basit kistler ya da başka kistik yapılar ile çikolata kistlerinin ayrımının tam olarak yapılabilmesi ve kesin tanı için laparoskopi (kapalı ameliyat) ya da laparotomi (karın açılarak) yöntemlerinin elzem olduğunu belirtti. Kumru, "Kistin çıkarılması ve patolojiye gönderilmesi, patolojiye gönderilen materyallerde rahimin içini döşeyen endometrium bez (gland) ve stroma yapılarının görülmesi gerekmektedir. Laparoskopi sırasında rahim ağzından verilen sıvının tüplerden geçip geçmediği (yani tüplerin açık olup olmadığı) da anlaşılabilir" dedi.





KANSER RİSKİ OLABİLİR

Çikolata kistleri içerisinde kötü hücre bulundurmayan yani kanser olmayan kistler olarak bilindiğini, ancak son zamanlarda elde edilen bilgilerin çikolata kistlerinin içinde bulunan endometrial hücrelerde kansere yatkınlık oluşturan bazı genetik değişikliklerin varlığına ve bu nedenle bu kistlerden kanser oluşturabileceğine işaret edildiğini belirten Kumru, çikolata kisti olan kişilerde yumurtalık kanserlerinin normal toplumdan daha fazla sıklıkta görüldüğünün altını çizdi. Kumru, ameliyat yapılmayan çikolata kisti olgularının çok dikkatli yönetilmesi gerektiğini vurguladı.



ÇİKOLATA KİSTİNİN TEDAVİSİ

Tedavisinin çok çeşitli olduğunu belirten Selahattin Kumru, bu sürecin kişiye özel yönetildiğini söyledi. Kumru, kistin durumuna veya hastanın şikayetine göre cerrahi müdahale ya da ilaç tedavisi uygulandığını buna hekimin karar vereceğini belirtti. Düzenli kontrolün ise altını bir kez daha çizdi.

