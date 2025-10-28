"Pembe tabağınız" hayat kurtarabilir: Meme kanserine karşı bu besinleri tüketin!

Türkiye'de akciğer kanserinden sonra en sık görülen ikinci, kadınlarda ise, ilk sırada yer alan kanser türü meme kanseri, her yıl binlerce kadını etkiliyor. Bu hastalığın görülme sıklığı artarken farkındalık çalışmaları da pembe kurdelelerle düzenlenen yürüyüşler ve toplumsal kampanyalarla giderek yaygınlaşıyor.

Farkındalığın yalnızca pembe dış görünümle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Elif Öksüz Odabaşı, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Odabaşı, "Yapılan araştırmalar, sebze, meyve, tam tahıllar, zeytinyağı ve kuruyemişlerle zenginleştirilmiş diyetlerin kanser riskini azaltabileceğini gösteriyor. Özellikle pembe, kırmızı ve mor renkli besinler; içeriklerindeki antioksidanlar ve fitobesinlerle adeta doğanın 'koruyucu zırhı' gibi davranıyor. Çilek, ahududu, kiraz, yaban mersini, nar, pancar, mor lahana, kırmızı üzüm, domates, kırmızı biber ve somon. Bu besinlerin her biri hücre hasarını azaltarak, iltihaplanmayı baskılayarak ve bağışıklığı destekleyerek meme kanserine karşı koruyucu etki gösterebiliyor. Tabağınıza ekleyeceğiniz her pembe ton farkındalığınızı görünür kıldığı kadar sağlığınızı da güçlendiriyor" diye konuştu.

OBEZİTE KANSERİN TEKRARLAMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Bilimsel verilerin, obezitenin yalnızca meme kanseri gelişimiyle değil, tedavi sonrası nüks, tekrarlama riskiyle de yakından ilişkili olduğunu belirten Odabaşı, "Vücutta biriken fazla yağ dokusu, iltihaplanmayı artırarak ve hücreler arası iletişimi bozarak tümörlerin yeniden oluşmasına zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenle sağlıklı bir kiloyu korumak, hastalığın tekrarlama riskini azaltmanın yani sıra yaşam süresini ve kalitesini de olumlu yönde etkileyen önemli bir strateji haline geliyor" dedi. Diyetisyen Odabaşı şu önerileri de hatırlattı, "Tabağınızı her gün sebze, meyve ve tam tahıl ve kuru baklagillerle renklendirin. Kırmızı ve işlenmiş et tüketimini sınırlayın, zeytinyağını ana yağ kaynağınız yapın. Haftada en az 150 dakika yürüyüş veya fiziksel aktiviteye yer verin. Alkolden uzak durun, su tüketiminizi artırın" dedi.