Ana yemekleri aratmıyor! Ekmeksiz tost hem sağlıklı hem de lezzetli

Çocuk ve yetişkin fark etmeden çok sevilen tost seçenekleri, birbirinden farklı tariflerle her an lezzetli bir öğün geçirmenizi sağlıyor. İşte birbirinden lezzetli tost tarifleri.

AYVALIK TOSTU

MALZEMELER:

2 dilim tost ekmeği

4 dilim kaşar

3 adet kokteyl sosis

2 dilim salam

3 - 4 dilim sucuk

1 adet domates

1 adet salatalık turşusu

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı Rus salatası

YAPILIŞI:

Kaşar ve domatesi dilimledikten sonra, Ayvalık tostunun en önemli püf noktası olarak sosis, salam ve sucukları jülyen olarak doğrayın. Bir tavada sosis, salam ve sucuğu kısa süre kavurun. Tost makinesi üzerinde koyduğunuz iki dilim tost ekmeğinin üzerine dilim kaşar ve domatesleri yerleştirdikten sonra kavurduğunuz sucuk, salam ve sosisi de üzerine ekleyin. Ardından rus salatası ve turşuyu da ekledikten sonra diğer ekmeği üzerine kapatarak tost makinesinde pişirin.

KATLAMALI LAVAŞ TOST (WRAP HACK)

Bu tostta farklı malzemeler kullanarak birbirinden farklı alternatifler oluşturabilirsiniz. Üstelik bu tostun en önemli farkı, kapatma şekli.

MALZEMELER:

Salça

Kaşar veya dil peyniri

Sucuk

Birkaç dilim domates

1 adet lavaş

YAPILIŞI:

Lavaş ekmeği alt kesminden orta noktasına kadar kesin. Öncelikle çizginin yanındaki kenar kısmına salça sürün. Üst kısmına ise yine aynı şekilde olacak biçimde sucuk dilimlerini yerleştirin. Yan bölümünde bir üçgen daha oluşturacak şekilde kaşar veya dil peyniri dilimleri ekledikten sonra kesilmiş bölümün diğer tarafına birkaç dilim domatesi de yerleştirin. Ardından kesilmiş bölümden itibaren üst üste gelecek şekilde katlayın. Tost makinesinde üzeri kızarana kadar pişirin. Bol malzemeli tostunuz hazır.

DİYET TOST

MALZEMELER:

İki dilim kepekli tost ekmeği

Az yağlı beyaz peynir

Zeytin ezmesi

YAPILIŞI:

Kepekli tost ekmeğinin bir dilimine süreceğiniz istediğiniz miktarda zeytin ezmesinin üzerine az yağlı beyaz peynirden ekleyin. Ardından diğer dilimi de üzerine kapattıktan sonra tost makinesinde ısıtın. Görece daha düşük bir kaloriye sahip olan bu tost ile diyetinizi lezzetli bir hale getirebilirsiniz.

TATLI TOST

MALZEMELER:

2 dilim tost ekmeği

Yarım yemek kaşığı tereyağı

40 gram çikolata

1 adet muz veya çilek

Yarım yemek kaşığı pudra şekeri

YAPILIŞI:

Tüm bu malzemeleri bir araya getirerek yapacağınız tost sayesinde tatlı krizlerinizi bastırmakla kalmayacak aynı zamanda oldukça lezzetli bir atıştırmalık alternatifi oluşturabilirsiniz. Ayrıca bitter çikolata alternatifini veya fıstık ezmesi kullanarak farklı tatları bir araya getirebilirsiniz.

MARGARİTA TOST

MALZEMELER:

2 dilim tost ekmeği

Yarım su bardağı rendelenmiş mozzarella

2 dilim domates

Taze fesleğen veya reyhan

Tereyağı

Sarımsak tozu veya rendelenmiş sarımsak

YAPILIŞI:

Ekmeklere tereyağı sürdükten sonra sarımsağı ekleyin ve üzerine domates, mozzarella ve fesleğeni koyduktan sonra diğer ekmekle üstünü kapatın. Ardından tost makinesinde ısıtarak bu muhteşem İtalyan lezzetinin tadını çıkarın.

EKMEKSİZ TOST

MALZEMELER:

3 Yemek kaşığı yulaf ( rondodan çekilecek)

2 avuç yulaf

1 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

Baharat karışımı

Tuz

Domates

Beyaz Peynir

Kekik

YAPILIŞI:

3 yemek kaşığı yulafı rondodan çektikten sonra yoğurt, tuz, yumurta ve baharatla karıştırın. Ardından 2 avuç yulafı da ekledikten sonra bir kez daha karıştırın ve yağlı kağıda serin. Ardından tost makinesinde pişene kadar ısıtın ve piştikten sonra iki bölün. İkiye böldükten sonra arasına birkaç dilim domates, peynir ve kekiği de ekledikten sonra diğer parçayı üzerine kapatın. Bu şekilde biraz daha tost makinesinde pişirin. Tamamen sağlıklı ve ekmeksiz tostunuz hazır.