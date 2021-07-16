Muhteşem bir koku şöleni: Yabanmersinli pankek

Yabanmersinli pankekleri, ister çay saatinde isterseniz kahvaltılara kısa sürede hazırlayabilirsiniz. İşte muhteşem yabanmersinli pankek tarifi...
MALZEMELER
- 1 adet muz
- 1 su bardağı yaban mersini
- Yarım su bardağı Hindistan cevizi unu
- Yarım su bardağı karabuğday unu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 su bardağı badem sütü
KIZARTMAK İÇİN:
- 1 tatlı kaşığı ayçiçeği yağı
ÜZERİ İÇİN:
YAPILIŞI
- Muzu çatalla ezip Hindistan cevizi unu, karabuğday unu, kabartma tozu ve badem sütünün 1/3'ünü ilave edip karıştırarak çok akışkan olmayan bir hamur elde edin.
- Tavayı ayçiçeği yağı ile hafifçe yağlayıp ısıtın.
- Hamurdan istediğiniz ölçüde alıp tavanın ortasına dökün ve sallayarak yuvarlak şekil almasını sağlayın.
- Üzerine yaban mersini serpip küçük kabarcıklar görene kadar 2-3 dakika pişirin.
- Diğer tarafını da aynı şekilde pişirin ve servis tabağına alın.
- Karabuğday unu çok sıvı çektiğinden kalan hamura ara ara kalan badem sütünden ekleyerek hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.
- Üzerine bal gezdirip servis yapın.