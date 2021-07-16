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Muhteşem bir koku şöleni: Yabanmersinli pankek

Yabanmersini kendine özgü lezzeti ile pankekin en iyi lezzet vericilerinden biri oluyor. Tam kıvamında yapılan bir pankekle birlikte eşsiz bir tada ulaşan bu lezzet, kahvaltılarda herkesin gönlünü çelecek.

Giriş Tarihi: 16.07.2021 16:48
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MUHTEŞEM BİR KOKU ŞÖLENİ: YABANMERSİNLİ PANKEK

Yabanmersinli pankekleri, ister çay saatinde isterseniz kahvaltılara kısa sürede hazırlayabilirsiniz. İşte muhteşem yabanmersinli pankek tarifi...

MALZEMELER

  • 1 adet muz
  • 1 su bardağı yaban mersini
  • Yarım su bardağı Hindistan cevizi unu
  • Yarım su bardağı karabuğday unu
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 su bardağı badem sütü

KIZARTMAK İÇİN:

  • 1 tatlı kaşığı ayçiçeği yağı

ÜZERİ İÇİN:

  • Bal

YAPILIŞI

  • Muzu çatalla ezip Hindistan cevizi unu, karabuğday unu, kabartma tozu ve badem sütünün 1/3'ünü ilave edip karıştırarak çok akışkan olmayan bir hamur elde edin.
  • Tavayı ayçiçeği yağı ile hafifçe yağlayıp ısıtın.
  • Hamurdan istediğiniz ölçüde alıp tavanın ortasına dökün ve sallayarak yuvarlak şekil almasını sağlayın.
  • Üzerine yaban mersini serpip küçük kabarcıklar görene kadar 2-3 dakika pişirin.
  • Diğer tarafını da aynı şekilde pişirin ve servis tabağına alın.
  • Karabuğday unu çok sıvı çektiğinden kalan hamura ara ara kalan badem sütünden ekleyerek hamur bitene kadar işlemi tekrarlayın.
  • Üzerine bal gezdirip servis yapın.

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