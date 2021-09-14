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Pirinç Pilavı Tarifi - En Güzel, Tane Tane Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır?

Ev hanımlarının akşam yemeklerinde en fazla tercih ettiği seçeneklerden birisi de pirinç pilavıdır. Ana yemeklerin hemen hemen hepsinin yanına yakışan pirinç pilavı yapılışı yeni başlayanlar için biraz sancılı olabilir. Genellikle ilk denemelerde lapa yapılan pirinç pilavını tane tane şeklinde yapmak için ise doğru yerdesiniz. Nefis yemek tarifleri konusunda ister şehriyeli isterseniz şehriyesiz yapabileceğiniz pirinç pilavı tarifi aşağıda yer alıyor. Peki, pirinç pilavı nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi: 14.09.2021 10:08
PİRİNÇ PİLAVI TARİFİ - EN GÜZEL, TANE TANE PİRİNÇ PİLAVI NASIL YAPILIR?
  • Pirinç pilavı tarifi için öncelikle pirinçlerinizi ıslatarak başlayabilirsiniz. 2 su bardağı pirinci geniş bir kabın içerisine aktararak üstünü geçecek kadar sıcak su ilave ediniz. Daha sonra yaklaşık 20 dakika boyunca dinlendiriniz.
  • Dinlenen pirinçleri bol su ile nişastası temizlenene kadar iyice yıkayın.
  • Ardından pilav tencerenizi hazırlayın.
  • Tencerenin içerisine sıvıyağı ekleyin. Yağınız kızdıktan sonra tel şehriyeyi de ilave ederek rengi dönene kadar kavurun. Dilerseniz şehriye kullanmayabilirsiniz.
  • Pirinçleri de tencerenin içerisine ekledikten sonra tuz, tereyağı ekleyerek 2-4 dakika boyunca güzelce kavurun.
  • Üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. 2-3 damla da limon suyu damlatın.
  • 1-2 dakika ocağın altı açık şekilde kaynattıktan sonra altını kısın ve pişirmeye bırakalım.
  • Pirinç pilavınızı kesinlikle karıştırmayın. Pişmeye yakın bir kere karıştırın. Yaklaşık 25 dakika sonra kontrol ederek ocaktan alın.
  • Pilav tencerenizi sofra bezine sararak 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun

PİRİNÇ PİLAVI BESİN DEĞERLERİ

Karbonhidrat (g) 42.88

Protein (g) 3.57

Yağ (g) 0.32

Lif (g) 0.00

Kolesterol (mg) 0.00

Sodyum (mg) 0.00

Potasyum (mg) 43.50

Kalsiyum (mg) 4.50

Vitamin A (ui) 0.00

Vitamin C (mg) 0.00

Demir

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