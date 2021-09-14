Pirinç Pilavı Tarifi - En Güzel, Tane Tane Pirinç Pilavı Nasıl Yapılır?

- Pirinç pilavı tarifi için öncelikle pirinçlerinizi ıslatarak başlayabilirsiniz. 2 su bardağı pirinci geniş bir kabın içerisine aktararak üstünü geçecek kadar sıcak su ilave ediniz. Daha sonra yaklaşık 20 dakika boyunca dinlendiriniz.
- Dinlenen pirinçleri bol su ile nişastası temizlenene kadar iyice yıkayın.
- Ardından pilav tencerenizi hazırlayın.
- Tencerenin içerisine sıvıyağı ekleyin. Yağınız kızdıktan sonra tel şehriyeyi de ilave ederek rengi dönene kadar kavurun. Dilerseniz şehriye kullanmayabilirsiniz.
- Pirinçleri de tencerenin içerisine ekledikten sonra tuz, tereyağı ekleyerek 2-4 dakika boyunca güzelce kavurun.
- Üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su ekleyin. 2-3 damla da limon suyu damlatın.
- 1-2 dakika ocağın altı açık şekilde kaynattıktan sonra altını kısın ve pişirmeye bırakalım.
- Pirinç pilavınızı kesinlikle karıştırmayın. Pişmeye yakın bir kere karıştırın. Yaklaşık 25 dakika sonra kontrol ederek ocaktan alın.
- Pilav tencerenizi sofra bezine sararak 15-20 dakika dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet Olsun
PİRİNÇ PİLAVI BESİN DEĞERLERİ
Karbonhidrat (g) 42.88
Protein (g) 3.57
Yağ (g) 0.32
Lif (g) 0.00
Kolesterol (mg) 0.00
Sodyum (mg) 0.00
Potasyum (mg) 43.50
Kalsiyum (mg) 4.50
Vitamin A (ui) 0.00
Vitamin C (mg) 0.00
Demir