Adele’in muhteşem göz makyajının sırrını veriyoruz! Eyelınerı bu şekilde kullanırsanız...

Şarkıcı Adele en iyi dönemlerinden birinde. Her şeyiyle geri döndü ve zaten dünya trendleri sıralamasında lider olan Easy My Look 'u yayınladıktan sonra, " Adele 'in Makyajı" aramaları %9900 arttı.

"MAKYAJ SANATÇISI SIRRINI AÇIKLIYOR"

Makyajında kullanılan ikonik eyeliner ise sesi kadar kusursuz. Adele gibi mükemmel bir göz makyajı yapmak isteyenler için, makyaj sanatçısı Pat McGrath, British Vogue'un kapağında kullanılan sırları anlattı.

Pat McGrath, kirpiklerin diplerini belirginleştirmek ve göz üzerinde çizginin nereye gideceğini belirlemek için eyeliner ile başlamadan önce jel dokulu siyah bir kalem kullanmayı öneriyor. Bu, çıkarılması daha zor olduğu için eyeliner kullanımının gözde sabitlenmeden önce düzeltilmesi kolay bir anahat oluşturmak için en iyi adımlarından biri. Ayrıca kaymalar, sıçramalar için her zaman yakınınızda bir pamuklu çubuk ve makyaj temizleme suyu bulundurun.

"ÖNCE BİR KALEM KULLANIN"

İstediğiniz eyeliner şeklini belirledikten sonra, makyaj sanatçısı, gözlerin ortasından dış hatların ucuna kadar bir göz kalemi kullanarak çizgiyi güçlendirmeyi öneriyor. Ayrıca bitirmek için, hacimli bir maskara kullanmayı da önemli bir adım olarak görüyor.

Pat, Adele'in dönüşü için makyajı imzaladı, ancak şarkıcının imza taslağından sorumlu olan tek kişi o değil. Adele'in makyaj sanatçısı ve kariyerinin başlangıcından beri ona eşlik eden uzun zamandır arkadaşı olan Michael Ashton, son krediyi alan kişidir.