Bu ipuçları ile en doğal makyajı yapacaksınız

Düzgün bir cilt ve hafif tonlara sahip makyaj, son zamanların en büyük trendlerinden biri. Bu trend giderek yayılıyor ve basit gibi görünse de aslında ipuçlarıyla doğal ve mükemmel görünümü bir araya getirebilirsiniz. İşte o ipuçları…
NEMLENDİRME AŞAMASINI ATLAMAYIN
Az makyaj yaparken bile doğal ve güzel bir görünüm elde etmek istiyorsanız, cildinizin ihtiyaçlarını gerçekten keşfederek başlamanızı öneriliyor. Donuk bir ciltten muzdarip misiniz? Kuru mu yağlı mı? Karma bir cilde mi sahipsiniz? Tavsiyesi, cilt tipiniz için özel olarak hazırlanmış bir kremle cildinizi her zaman nemli tutmanızdır. Ayrıca, kendinize sadece dışarıdan değil, içeriden de bakmanın önemini her zaman vurgular. İyi nemlendirilmiş bir cilt elde etmek için ayrıca bol su içmeniz gerekir.
CİLT TONUNUZA EN YAKIN FONDÖTENİ TERCİH EDİN
Bunu oldukça açık bir ipucu olarak düşünebilirsiniz, ancak yine de küçük bir hatırlatma yapmak önemli. Bazen teninize uygun olmayan seçtiğinizde, fondöten tabakası kolayca fark edilir ve bazen boynunuz bile farklı bir tonmuş gibi görünür.
Uzmanlar, fondötenin cildinizin rengini değiştirmemesi gerektiğini, sadece düzleştirmesi gerektiğini söylüyor. Fondöteni doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak için yapmanız gereken ilk şey, satın almadan önce elinizde test etmeyi bırakmaktır. Bunun yerine, doğrudan yüzünüzde test edebilirsiniz. Bu şekilde doğru olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ten renginizde "kaybolursa" veya "karışırsa", doğru olan seçenek. Seçim yaparken, daha az doğal göründükleri için pembe pigmentli fondötenler seçmemek önemli. Bunun yerine sarı pigmentli fondötenler tercih edebilirsiniz.
KUSURLARI KAPATMAK İÇİN KAPATICI KULLANMAYIN
Göz altı kapatıcısını asla ciltteki kusurları kapatmak için kullanmamak konusunda makyözler uyarıyor. Bunun nedeni, genellikle bu ürünün daha hafif olması ve kamufle etmeye çalıştığınız ayrıntıyı gizlemek yerine, onu öne çıkarmanızı sağlar. Bu nedenle yüzdeki lekeler, sivilce veya kızarıklık gibi kusurları kapatmak için özel olarak oluşturulmuş bir kapatıcı kullanmak daha iyidir. Fondötenle birlikte daha önce açıkladığı gibi cilt tonunuza uygun olduğundan emin olmayı unutmayın. Kapatıcı fondötenden hemen sonra uygulanmalıdır ve sadece parmaklarınızla dağıtılabilir.
GÖZ ALTI KAPATICISINI DOĞRU UYGULAYIN
Göz altı torbalarınız çok koyu olduğunda, onları biraz açmak için pembe veya şeftali rengi bir kapatıcı kullanabilirsiniz. Ardından, sarı alt tonları gösterecek şekilde yapılmışsa ve fondöteninizden bir ton daha açıksa en iyi sonucu verecek olan normal göz kapatıcınızı uygulamanız yeterlidir. Gözyaşı kanalına en yakın bölgeden gözün dış köşesine kadar uzanan her şeyi kapsamalıdır. Çok nazik hareketlerle uygulayınız. Son olarak, sarı alt tonlara sahip olması gereken bir miktar pudra ile her şeyi bitirebilirsiniz.
KAŞLARINIZI BİR PROFESYONELİN ŞEKİLLENDİRMESİNİ SAĞLAYIN
İyi bir kaş şekline sahip olmak için uzmanlar, bir profesyonelin yardımını almanın en iyisi olduğunu söylüyor. Ardından, tüyleri büyüdükçe kaldırarak kendi başınıza kolayca iyi şekilli tutabilirsiniz. Yüzünüzün doğal görünmesi için bu alanda kullanabileceğiniz renklerin saç rengiyle aynı tonda olmasını tavsiye ederiz, eğer siyah ise koyu kahve tercih edebilirsiniz.
KİRPİK KIVIRICI YERİNE PARMAKLARINIZI KULLANIN
Makyaj uzmanları, maskara sürdükten sonra biraz bekleyip kurumasını beklemek gerektiğini söylüyor. Ardından, hafifçe yukarı itmek için işaret parmağınızı kullanın. Kirpikleri birkaç dakika bu şekilde tutun ve sonra bırakın.
EYELINER'I PARMAKLARINIZLA KARIŞTIRIN
Makyözler, doğal bir makyaj için elimizdeki en iyi araçlar olan parmaklarımızı kullanmanızı tavsiye ediyor. Bu sefer amaç lekeli bir göz çizgisi elde etmektir. Kirpiklerinizin yakınındaki alanı göz kalemi ile en üstte çizerek başlayın, ardından aynısını altta yapın, ancak daha yumuşak bir çizgiyle. Şimdi çizgiyi karıştırmak için parmaklarınızı kullanma zamanı. Tam istediğiniz gibi olana kadar bunu birkaç kez deneyebilirsiniz.
ALLIK TONUNU SEÇERKEN YANAKLARINIZ KIZARDIĞINDAKİ TONU SEÇİN
Allık, yüzünüze doğal bir ışıltı katmak için özel olarak yapılmıştır. Bazen toz, bazen krem şeklinde olan bu ürünü seçerken istediğiniz yapıyı tercih edebilirsiniz. Bununla birlikte, krem söz konusu olduğunda, normal bir krem kadar yoğun bir şekilde uygulanmamalıdır. Uzmanlar, yanaklarınız kızardığında renginin ne olduğunu kendinize sormanızı öneriyor. Bu durum, günlük kullanım için doğal bir görünüm elde etmenize yardımcı olabilecek allık tonudur. Özel günler veya galalar için daha parlak bir ton seçebilirsiniz.