Bu ipuçları ile en doğal makyajı yapacaksınız

Düzgün bir cilt ve hafif tonlara sahip makyaj, son zamanların en büyük trendlerinden biri. Bu trend giderek yayılıyor ve basit gibi görünse de aslında ipuçlarıyla doğal ve mükemmel görünümü bir araya getirebilirsiniz. İşte o ipuçları…

NEMLENDİRME AŞAMASINI ATLAMAYIN

Az makyaj yaparken bile doğal ve güzel bir görünüm elde etmek istiyorsanız, cildinizin ihtiyaçlarını gerçekten keşfederek başlamanızı öneriliyor. Donuk bir ciltten muzdarip misiniz? Kuru mu yağlı mı? Karma bir cilde mi sahipsiniz? Tavsiyesi, cilt tipiniz için özel olarak hazırlanmış bir kremle cildinizi her zaman nemli tutmanızdır. Ayrıca, kendinize sadece dışarıdan değil, içeriden de bakmanın önemini her zaman vurgular. İyi nemlendirilmiş bir cilt elde etmek için ayrıca bol su içmeniz gerekir.

CİLT TONUNUZA EN YAKIN FONDÖTENİ TERCİH EDİN

Bunu oldukça açık bir ipucu olarak düşünebilirsiniz, ancak yine de küçük bir hatırlatma yapmak önemli. Bazen teninize uygun olmayan seçtiğinizde, fondöten tabakası kolayca fark edilir ve bazen boynunuz bile farklı bir tonmuş gibi görünür.

Uzmanlar, fondötenin cildinizin rengini değiştirmemesi gerektiğini, sadece düzleştirmesi gerektiğini söylüyor. Fondöteni doğru şekilde kullandığınızdan emin olmak için yapmanız gereken ilk şey, satın almadan önce elinizde test etmeyi bırakmaktır. Bunun yerine, doğrudan yüzünüzde test edebilirsiniz. Bu şekilde doğru olup olmadığını anlayabilirsiniz. Ten renginizde "kaybolursa" veya "karışırsa", doğru olan seçenek. Seçim yaparken, daha az doğal göründükleri için pembe pigmentli fondötenler seçmemek önemli. Bunun yerine sarı pigmentli fondötenler tercih edebilirsiniz.