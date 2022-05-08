Eğlencenin mevsimi yaz geliyor! Peki makyajınız yaza hazır mı?

Hangi malzemeleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak yaz aylarında mükemmel makyajın sırrını bulabilirsiniz. Ağır ürünler yerine daha hafif yapıya sahip malzemeleri seçmek, güneş kremini es geçmemek ve sıcaklarla mücadele edebilecek güçte ürünleri bulabilmek gibi ipuçlarının yanı sıra farklı detaylar da makyajınızı daha iyi hale getirebilir. İşte o tüyolar…

FONDÖTEN YERİNE KAPATICI KULLANIN

Sıcak ve nemli havalar, makyajınızın lekeli görünmesine neden olabilir. Hava ve sıcaklık kontrolünüz dışında olması nedeniyle istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Fakat kontrol edebileceğiniz şey makyajınızdır. Cildinizdeki gölgeleri ve lekeleri kapatmak için bir kapatıcı kullanın. Cilt tonunuz ve dokunuzla doğal olarak karışacak ve hiç makyaj yapmamış gibi görünmenizi sağlayacaktır.