Eğlencenin mevsimi yaz geliyor! Peki makyajınız yaza hazır mı?

Hangi malzemeleri nasıl kullandığınıza bağlı olarak yaz aylarında mükemmel makyajın sırrını bulabilirsiniz. Ağır ürünler yerine daha hafif yapıya sahip malzemeleri seçmek, güneş kremini es geçmemek ve sıcaklarla mücadele edebilecek güçte ürünleri bulabilmek gibi ipuçlarının yanı sıra farklı detaylar da makyajınızı daha iyi hale getirebilir. İşte o tüyolar…
FONDÖTEN YERİNE KAPATICI KULLANIN
Sıcak ve nemli havalar, makyajınızın lekeli görünmesine neden olabilir. Hava ve sıcaklık kontrolünüz dışında olması nedeniyle istenmeyen etkiler ortaya çıkabilir. Fakat kontrol edebileceğiniz şey makyajınızdır. Cildinizdeki gölgeleri ve lekeleri kapatmak için bir kapatıcı kullanın. Cilt tonunuz ve dokunuzla doğal olarak karışacak ve hiç makyaj yapmamış gibi görünmenizi sağlayacaktır.
RENKLİ NEMLENDİRİCİ/GÜNEŞ KREMİ
Makyajınızı ve kapatıcınızı renkli bir nemlendirici veya güneş koruyucu ile uygulayın. Bildiğiniz gibi güneş kremi yaz mevsiminin olmazsa olmazıdır. Renkli krem, parlak bir görünüm için bir temel görevi görecek ve cildinizin renk tonunu eşitleyecektir.
YANAKLARINIZDA HAFİF BİR TON
Yanaklarınızı, dudaklarınızı ve göz kapaklarınızı vurgulamak için tek bir nötr ton kullanın. Sadece çantanızı hafif tutmakla kalmayacak, aynı zamanda size yaz sezonu için en iyi sonucu veren tek renkli bir görünüm kazandıracak.
SU GEÇİRMEZ MAKYAJ
Kaliteli suya dayanıklı maskara ve baza yatırım yapın. Bu yaz sezonunu sadece bu makyaj seçenekleriyle yönetebileceğinizi düşünüyoruz. En iyi yanı, nem nedeniyle yüzünüzde akma ihtimali olan bb krem, cc krem, baz ve maskara hakkında stres yapmanıza gerek kalmayacak. Üstelik leke tutmayan gözlere sahip olacaksınız.
AYDINLATICI OLMADAN BRONZLAŞTIRICI
Yaz mevsiminde fazla ışıltılı bir görünüm arayışı, istediğiniz sonuçları vermeyebilir. Fakat doğal ve nötr bir görünüm için bronzlaştırıcı kullanabilirsiniz. Aynı zamanda nefis bir bronzluk görünümü verir. Bronzer tüm cilt tiplerinde muhteşem bir görünüm sağlayabilir. Üstelik daha ışıltılı görünmenizi sağlar. Güneşin temas ettiği, yüzünüzün yüksek noktalarına uygulayın.
MİNİMAL BİR MAKYAJ SEÇİMİ
Daha az makyaj yapın. Katmanlaşmış bir görünümü önlemek için pudra allık kullanmamak da en doğru adımdır. Makyajınızı eşit bir şekilde uygulamanıza yardımcı olacak uygun araçları edindiğinizden emin olun, böylece sıcaklık arttığında makyajın akmasını da engelleyecektir. Ayrıca ışıltılı bir yaz geçirmenin en iyi yolu, cildinizin doğal olarak sağlıklı ve mutlu görünmesi için temel cilt bakım ürünlerine yatırım yapmaktır.