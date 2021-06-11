Makyaj fırçaları nasıl temizlenir? İşte önemli ipuçları

Makyaj yaparken sıkça kullandığımız makyaj fırçalarını temizlemediğinizde birçok cilt kusurunu beraberinde getirdiğini biliyor muydunuz? Sağlıklı bir cilt ve temiz bitişli bir makyaj için makyaj fırçalarının temizliğine özen göstermek gerekiyor. İşte üç adımda makyaj fırçası temizleme yöntemi.

BİRİNCİ ADIM: ZAMANLAMA

Öncelikle makyaj yapma sıklığınıza göre bir temizlik rutini belirleyin. Her gün makyaj yapıyorsanız üç günde bir mutlaka fırçalarınızı temizleyin. Sık sık makyaj yapmıyorsanız bu süreyi uzatabilir kendi rutininizi oluşturabilirsiniz. Unutmamanız gereken şey; ne kadar çok temizlik o kadar ferah bir cilt!

İKİNCİ ADIM: DOĞAL İÇERİKLİ ÜRÜN KULLANIN

Makyaj fırçalarınızı temizlerken tıpki cildiniz gibi hassas ürünler tercih etmeye özen gösterin. Kullanacağınız ürünün fırçada tamamen arınmadığında cildinizle temas edeceğini hatta fontötenle birlikte cildinizde uzun süre kalacağını unutmayın. Doğal içerikli ürün olarak bebek şampuanı kullanabilirsiniz. Fırçanızın çokluğuna göre cam bir kap içine ılık su koyun. Islattığınız fırçaları suyun içine koyun. Üzerine ceviz büyüklüğünde bebek şampuanı dökün. Hassas bir şekilde ovarak yarım saat bu suyun içinde bekletin. Yarım saat sonra temiz bir suda en az üç kez durulayın.

ÜÇÜNCÜ ADIM: KURULAMA

Fırçalarınızı kuruturken kurutma makinesi kullanmayın. Duruladığınız fırçalarınızı öncelikle nemli bir bez üzerine koyun. Sonrasında dik bir şekilde kavanoza koyarak odanızın güneş alan kısmına koyun ve en az bir gün bekletin. Fırçanızı kullanmadan önce tamamen kuruduğundan emin olun.