Pandemi makyaj kurallarını da değiştirdi! Göz ve kaşlar artık daha ön planda

Doğal ve kalıcı göz makyajının önemli olduğunu vurgulayan Dalmış, "Kadınlar her şartta bakımlı olmaya dikkat ediyor. Elbette ki bu durum pandemide de etkisini kaybetmedi. Yüzün alt tarafının maske altında kalması ile kaşlara ve göz makyajına ilgi büyük derecede arttı. Yüzde en fazla dikkat çeken bölgelerden biri olan gözler için kalıcı makyaj uygulamaları genellikle doğal bir görünümü yakalamak isteyen kadınların tercihi oldu. Doğal renklerde uygulanan makyajlar, kadınların zamandan tasarruf etmesine yardımcı oluyor" diye konuştu.

YAŞA, KARAKTER VE YAŞAM TARZINA UYGUN KAŞLAR

Kaş tipinin bir kişinin giyiminden ses tonuna, mimiklerinden karakterine kadar birçok faktörü yansıttığını aktaran Dalmış, "Bu alanda herkes için özel olarak kaş tasarımı önemli. Bu sayede fabrikadan çıkmış gibi aynı değil doğal ve estetik bir görüntünün ortaya çıkması sağlanıyor. Kaş uygulamalarında kişilere özel çizimler yapılıyor" ifadelerini kullandı.