Sadece profesyonellerin bildiği 7 ipucu! Bu teknik kusursuz eyeliner sürmenin sırrı

Uzun süre boyunca en iyi bakım önerilerini denemenize rağmen en iyi sonuçlara ulaşılmaması, bu hatalardan kaynaklanıyor olabilir. Fakat yalnızca profesyonellerin bildiği 7 ipucu ile en iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Tırnaklarınızı ileri geri törpülemek en büyük zararın da sebebi olabilir. Bunun yerine köşelerden merkeze doğru törpülemek tırnaklarınızın zarar görmesini engelleyecektir. Çok hızlı törpüleme işlemi yapmak, istediğiniz şekli elde etmenizi de zorlaştırabilir.

MÜKEMMEL FONDÖTENİ BULMAK İÇİN…

Birçok insan, bir kozmetik mağazasına girdiğinde doğru fondöteni bulmak için bileklerde ve el üzerinde deneme yaparak seçim yapıyor. Fakat bu seçim, en büyük risklerden biri. Genellikle bu bölümlerde denenmiş olan fondötenler, yüzde kullanıldığında daha koyu bir bitişe neden olabilir. Bu nedenle ten renginize uygun bir fondöten almanın en etkili yolu, yüzünüzde herhangi bir ürün varsa, mağazada boynunuzda deneme yapmaktır.