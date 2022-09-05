Sadece profesyonellerin bildiği 7 ipucu! Bu teknik kusursuz eyeliner sürmenin sırrı

Uzun süre boyunca en iyi bakım önerilerini denemenize rağmen en iyi sonuçlara ulaşılmaması, bu hatalardan kaynaklanıyor olabilir. Fakat yalnızca profesyonellerin bildiği 7 ipucu ile en iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz.
TIRNAKLARINIZI TÖRPÜLERKEN ZARAR VERMEMEK
Tırnaklarınızı ileri geri törpülemek en büyük zararın da sebebi olabilir. Bunun yerine köşelerden merkeze doğru törpülemek tırnaklarınızın zarar görmesini engelleyecektir. Çok hızlı törpüleme işlemi yapmak, istediğiniz şekli elde etmenizi de zorlaştırabilir.
MÜKEMMEL FONDÖTENİ BULMAK İÇİN…
Birçok insan, bir kozmetik mağazasına girdiğinde doğru fondöteni bulmak için bileklerde ve el üzerinde deneme yaparak seçim yapıyor. Fakat bu seçim, en büyük risklerden biri. Genellikle bu bölümlerde denenmiş olan fondötenler, yüzde kullanıldığında daha koyu bir bitişe neden olabilir. Bu nedenle ten renginize uygun bir fondöten almanın en etkili yolu, yüzünüzde herhangi bir ürün varsa, mağazada boynunuzda deneme yapmaktır.
TIRNAK BATMASINI ÖNLEMEK
Pedikür için yeterli bir zaman aralığı olmasa bile, mutlaka ayak tırnaklarınızı düzenli olarak kesmeniz gerekir. Bunu en iyi şekilde yapmak için ayak tırnaklarınızı keserken yuvarlak bir şekil vermeyin, düz bir şekilde kestiğinizde tırnaklarınızın batmasını büyük oranda engelleyebilirsiniz. Yuvarlak olarak kesilen ayak tırnakları, tırnakların olması gerekenden daha fazla cildinizle temas ederek uzamasına neden olur ve bu durumda batma riskini artırır.
EYELINER ÇEKERKEN YUKARI BAKIN
Göz kapağının derisi, en hassas cilt yüzeylerinden biridir. Eyeliner sürerken germe işlemi uygulayarak sürmek, hem yaşlanma sürecinizi hızlandırabilir hem de germe işlemini bıraktığınızda cildiniz yeniden eski formuna dönüştüğü için eyeliner çizgisi bozulabilir. Bu nedenle eyeliner uygularken profesyonel bir görünüm elde etmek için yukarı doğru bakarken sürmek, en iyi sonucu elde etmenizi sağlar.
BİLİNÇSİZ BİR CİLT TEMİZLİĞİ
En kaliteli cilt bakım ürünlerini de seçseniz, doğru kullanılmaması durumunda iyi bir sonuç alamamanız oldukça normaldir. İnsanlar, yüzlerini yıkarken aynı bölgeleri temizleme eğilimindedir. Bu durum da bilinçsiz bir temizlik ortaya çıkarabilir. Altın üst kısmı, kulaklar ve yüzün kesim noktaları gibi ayrıntılı bölgeleri atlamak, bu bölgelerin yeterince temizlenememesine neden olabilir.
EN BELİRGİN KİRPİKLER İÇİN "ZİKZAK" HAREKETİ
Maskara uygulaması, aslında oldukça basitmiş gibi görünse de maksimum sonucu elde etmek için birkaç ipucu bulunuyor. Uzmanlar, kirpikleri dipte üste doğru dümdüz değil de zikzak olarak hareket ettirerek sürmenin en etkili sonucu elde etmenizi kolaylaştıracağını belirtiyor. Ayrıca ilk kat kurumadan ikinci kez maskara uygulaması, yoğun ve belirgin değil, aksine yapışık kirpiklerle karşılaşmanıza neden olabilir. İkinci katı uygulamadan önce 3 dakika beklerseniz, kirpiklerinizin topaklanması ortadan kalkacaktır.
KIRILMIŞ SAÇ UÇLARI SORUNUNU ORTADAN KALDIRMAK
Saçlarınızı ne kadar uzatmaya çalışırsanız çalışın, sonuç sadece kırılmış uçlarla karşılaşmaktan ibaret oluyorsa, dikkat etmeniz gereken birkaç nokta bulunuyor demektir. Aslında hiç kestirmeden saç uzatmak, çok daha zordur. Bu nedenle düzenli olarak saç uçlarınızın kırıklarını aldırmak, daha hızlı ve sağlıklı uzayan saçlar sunacaktır.