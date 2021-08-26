Şimdiye kadarki en iyi göz makyajınızı yapacaksınız! Sadece bir kaşıkla...

Bir güzellik hesabı olan @kaylambeauty, ilk olarak @dhullyzanela adlı hesaptan yayınlanan ve üst göz kapağı kıvrımının üstüne göz farı uygulamak için basit, günlük bir mutfak kaşığının kullanıldığı viral olan ipucunu denedi.

Kayla Marie, kaşığın yuvarlak ucuyla gözünü kapatıyor ve kaş kemiğinin hemen altına ilk rengi uygulamak için bir göz farı fırçası kullanıyor.

"Göz doktorundaymışım gibi hissediyorum," diye espri yapıyor. Kaşığı çıkardıktan sonra ise çıkan sonucu şaşkınlıkla karşılıyor.

Bu adımdan sonra, sapı gözünün alt kısmındaki keskin bir çizgi için şablon olarak kullanıyor. Her iki göz de tamamlandıktan sonra Kayla, turuncu temalı makyajının geri kalanını kamera dışında yapıyor.

"Buna bayıldım! Hayatımın geri kalanında makyajımı kaşıkla yapacağım." diyerek tüm takipçilerine eşsiz bir makyaj tüyosu sunuyor.