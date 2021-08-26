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Şimdiye kadarki en iyi göz makyajınızı yapacaksınız! Sadece bir kaşıkla...

Tüm olası makyaj tüyolarını gördüğünüzü düşündüğünüzde, TikTok yepyeni bir numara ortaya çıkararak hepimizi bir kez daha şaşırtıyor. Mükemmel bir göz makyajı için ihtiyacınız olan en iyiyi ipucunu vererek istediğiniz an muhteşem bir görünüme sahip olmanızı sağlıyor. Üstelik sadece bir tane kaşıkla...

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Giriş Tarihi: 26.08.2021 09:44 Güncelleme Tarihi: 26.08.2021 09:45
ŞİMDİYE KADARKİ EN İYİ GÖZ MAKYAJINIZI YAPACAKSINIZ! SADECE BİR KAŞIKLA...

Bir güzellik hesabı olan @kaylambeauty, ilk olarak @dhullyzanela adlı hesaptan yayınlanan ve üst göz kapağı kıvrımının üstüne göz farı uygulamak için basit, günlük bir mutfak kaşığının kullanıldığı viral olan ipucunu denedi.

Kayla Marie, kaşığın yuvarlak ucuyla gözünü kapatıyor ve kaş kemiğinin hemen altına ilk rengi uygulamak için bir göz farı fırçası kullanıyor.

"Göz doktorundaymışım gibi hissediyorum," diye espri yapıyor. Kaşığı çıkardıktan sonra ise çıkan sonucu şaşkınlıkla karşılıyor.

Bu adımdan sonra, sapı gözünün alt kısmındaki keskin bir çizgi için şablon olarak kullanıyor. Her iki göz de tamamlandıktan sonra Kayla, turuncu temalı makyajının geri kalanını kamera dışında yapıyor.

"Buna bayıldım! Hayatımın geri kalanında makyajımı kaşıkla yapacağım." diyerek tüm takipçilerine eşsiz bir makyaj tüyosu sunuyor.

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