2022 yılının trend renkleri belli oldu! Bu renklerle yaza damga vuracaksınız

Paris, Londra, New York gibi gözde moda haftalarını geride bıraktığımız bugünlerde, oklar önümüzdeki yaz ve bahar aylarının renk trendlerinin habercisi olan renk paletine dönüyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022'nin sıcak zamanlarına damgasını vurması beklenen bu renkler sayesinde iç dekorasyon fikirlerinizden yeni sezon kıyafet alışverişlerinize kadar uzanan geniş bir yelpaze aralığında söz sahibi olacak tonlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Ayırt edici renklendirmelerle, kişiselliğe vurgu yapan paletin renklerine gelin birlikte göz atalım.
Yeni ve özgürlükçü renklerle tanıdık tonları bir arada bulabileceğimiz 2022 ilkbahar/yaz trendleri, doğaya dönük nötr yaklaşımların arasına göz alıcı parlaklıklar ekleyerek bizlere baharın canlılığını hissettiriyor. 2021 yılına benzer olarak sadeliği temsil etmesi için pastel tonların kullanılması, dolabımızdaki soft renkli parçaları raflardan kaldırabileceğinizin mesajını vermekte.
FUŞYA
2022 ilkbahar yaz sezonun en etkileyici renklerinden biriyle başlayalım. Flörtöz ve pozitif duyguları içinde barındıran çarpıcı bir renk olarak tanımlanan bu fuşya pembeyi her yerde sıklıkla göreceğiz.
TOPRAK RENGİ
Tasarımcıların doğal toprak tonlarına olan ilgisi 2022'de de devam ediyor. Pişmiş toprak orijinal ismiyle "terracotta" tonu, yaptığı parlak çıkış ile ilkbahar/yaz sezonu sürprizleri arasında yerini aldı.
SOFT SARI
Sade ve neşeli havasıyla karşımıza çıkan patlamış mısır rengi, ismi gibi soluk bir sarı görünümü vermesine rağmen parlak sarıların geleneksel sıcaklığını sergilemekten de geri kalmıyor.
ORKİDE ÇİÇEĞİ
Orkide çiçeği, lavanta renginin pastel tonuyla olan ahengi sayesinde bizlere pozitif enerji yayan görüntüler yansıtmasının yanında geleneksel pastel kalıplarını yıkarak sıcak mor kavramına yeni bir bakış açısı katmayı da başarıyor. Bu sene herkes çiçek gibi olacak!
MAVİ
Bu senenin trend renkleri arasında mavide bulunuyor. Özellikle zıt renklerin ön planda olduğu bir senede mavi, pembe ve yeşil uyumu ön planda olacak.