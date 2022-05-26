2022 yılının trend renkleri belli oldu! Bu renklerle yaza damga vuracaksınız

Paris, Londra, New York gibi gözde moda haftalarını geride bıraktığımız bugünlerde, oklar önümüzdeki yaz ve bahar aylarının renk trendlerinin habercisi olan renk paletine dönüyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi 2022'nin sıcak zamanlarına damgasını vurması beklenen bu renkler sayesinde iç dekorasyon fikirlerinizden yeni sezon kıyafet alışverişlerinize kadar uzanan geniş bir yelpaze aralığında söz sahibi olacak tonlar hakkında bilgi sahibi olabileceksiniz. Ayırt edici renklendirmelerle, kişiselliğe vurgu yapan paletin renklerine gelin birlikte göz atalım.

Yeni ve özgürlükçü renklerle tanıdık tonları bir arada bulabileceğimiz 2022 ilkbahar/yaz trendleri, doğaya dönük nötr yaklaşımların arasına göz alıcı parlaklıklar ekleyerek bizlere baharın canlılığını hissettiriyor. 2021 yılına benzer olarak sadeliği temsil etmesi için pastel tonların kullanılması, dolabımızdaki soft renkli parçaları raflardan kaldırabileceğinizin mesajını vermekte.