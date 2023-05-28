90’lara ışınlanıyoruz! Moda dünyasında geri dönüşün izleri...

Moda dünyasında tek bir gerçek var 10 ya da 20 yılda bir tüm trendler yeniden popüler olur... O yüzden köklü markalardan satın aldığınız o sezonun trendlerine ait parçalar emin olun 20 yıl sonra yeniden popüler olur. Mağazalardan satın aldığınız birçok şey o yüzden 10 ila 20 yıl sonra yeniden popüler olur. Ve sanki kısa süre önce mağazadan satın alınmış izlenimi verir... "Konumuz güzellik değil miydi İdil?" diye soranlarınız olacaktır eminim...

Uzun lafın kısası 20 yıl kadar öncenin kıyafetleri, kombinleri hatta vücut tarzı popüler oluyorken o dönemin güzellik trendlerinin yeniden gündeme gelmesi çok da sürpriz olmasa gerek... Yani şu an nasıl ki moda dünyasında 90'lar ve 2000'ler trendleri ön plandaysa güzellik dünyasında da aynı şekilde o dönemlere ait makyaj tarzı, ürün gamı ve renkler çok ama çok popüler... Aslına bakarsanız pandemi ile yorulan sonra tüm dünyayı saran ekonomik krizle neye uğradığını şaşıran genç nesil, bu dönemlerin naifliğinin ve rahatlığının hayalini kuruyor aslına bakarsanız... Yaptıkları makyajla ve giyim tarzlarıyla o döneme ve o dönemlerin rahatlığına kendilerini yakın hissetmek istiyorlar... Haydi gelin o zaman biraz daha yakından bakalım o dönemin güzellik trendlerine...