Bu sezon giydiklerinizle herkes sizi konuşacak! Moda profesyonelleri açıkladı: "Sonbaharın en trend parçaları..."

Pandemi sonrası İstanbul'da moda haftasına bir mola verilmiş olsa da, dünyanın dört bir yanındaki moda başkentlerinde moda haftaları tam gaz sürüyor. Bu sonbahar moda haftaları serüveni New York Moda Haftası ile başladı. Modanın en iddialı başkentlerinden birinde tabii ki dünyaca ünlü modaevleri ve tasarımcıları arka arkaya koleksiyonlarını sergiledi. Tasarımcılar, podyumda yürüyenler, ön sıralarda oturanlar tabii ki günlerdir çok konuşuluyor. Onlar kadar çok konuşulan bir başka konuysa bu sene sokak stili oldu. İçinizden, "Yıllardır sokak modasından bahsedilmiyordu. Sosyal medyanın yükselişi ve influenfer enflasyonu nedeniyle herkes bu konuları takip etmeyi bırakmıştı. Oysa sosyal medya içerik üreticilerinin biraz da ortaya çıkışı sosyal medya sayesinde olmuştu. Gerçek bir profesyonel birikimi olmadan, moda sektörünün içinde yer almadan modaya dair sektör dışından birilerinin önerilerde bulunuyor olması herkese 'sahici' gelmişti. O kişiler en başta halkın temsilcisi gibi görünmüştü. Oysa zaman içinde profesyonel anlamda birikim, eğitim ve duruşu olmayan bu geniş kalabalıktan genel olarak dünya sıkılmaya başladı" dediğinizi duyar gibiyim.

SEKTÖRE YAKIN BAKIŞ

Bu sene belki de yıllar sonra ilk kez gerçekten moda haftalarına doğal olarak işleri nedeniyle katılmak durumunda olanların giyimleri çok konuşulmaya başladı. Tüm medya hem profesyonel olarak bu işin içinde bulunan hem de gerçek ve özgün bir giyime sahip kişileri paylaşmaya başladı. Markaların defilelerine gelmesi için özel look'lar yolladığı gerçek ünlüleri ve fotoğrafçıların dikkatini çekmek için en iddialı ve çoğu zaman sadece 'Bana bakın, bana bakın' diyen kombini giyen influencer'ların değil sektör içinde gerçek bir giyim zevkine sahip olan kişilerin sokak stillerinin ön plana çıkması aslına bakarsanız hepimiz için çok iyi oldu. Olmayacak bir iddialılıkta ve gerçek hayatta karşılığı bulunmayan bir karışıklık yerine gerçek kombinlerin konuşuluyor oluşu hepimiz için gerçek bir ilham kaynağı olacak orası kesin. Bu sayede bu sezon modasının, gerçek profesyoneller elinde doğru ve stil sahibi bir şekilde nasıl kombinlenebileceğini de görme imkanını yakaladık.

NORMAL VE GERÇEK

Sayfadaki fotoğraflara bakınca hepinizin "Ne kadar normal. Çok da dikkat çekici değil" diyeceğine eminim. Ama zaten gerçekten bir işi yapan, o konuda bilgi ve gerçek bir bakış açısına sahip olan hiç kimsenin dikkat çekmeye de bu amaçla çabaya girmeye de ihtiyacı olmadığını hatırlamakta fayda var. Neyse gelelim konumuza. Sektör içinde gerçekten çalışan ve moda haftalarını takip eden bu kitleyi tüm dünya basını günlerdir yazıyor. Ve onların kombinlerinden bu sezon için stil önerilerinde bulunuyor. O zaman haydi gelin biz de onların stillerine yakından bakalım ve dolaplarımız için doğru giyinme klavuzları oluşturalım.