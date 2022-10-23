Doğru aksesuarla şıklığı yakala



DOĞRU KEMER HER KOMBİNİ KURTARIR

Hani bazen vücudunuza tam oturan, rengi size mükemmel uyan ve iyi bir markadan satın aldığınız bir elbise giydiğiniz zaman olması gerektiği kadar iyi görünmez ya, işte bunun tek nedeni kemer takmamış olmanızdır. Doğru bir kemerle, o elbise bir anda size ait, havalı ve elegan bir görüntüye bürünür... Bu yüzden kıyafetlerinizi ve kombinlerinizi tamamlamak için mutlaka klasik birkaç kemer satın almanız gerekir. Bu sezon komple zincirden ya da taşlardan yapılmış modeller çok ama çok gözde. Tüy detaylı, saten, rengarenk kemerler de bu sezon ön plana çıkıyor. Tüm bu modellerle emin olun tek bir elbiseyi her giyişinizde farklı göstermeniz mümkün.