Dünyamızı yerle bir eden çılgınlık! Alışverişkoliklik su kıtlığının ardındaki sebep...

Delice alışveriş yapmaya başladık. Çevreci moda anlayışının temelinin en başta üretmemek ve satın alma yapmamak olduğunu unuttuk. İngiliz Guardian gazetesi tarafından geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir rapor da bunun bir ispatı. Textiles 2030 isimli bu rapora göre pandemi döneminde tekstil ürünü üretimi azalmaya başlasa da kısa süreli bu iyileşme çok uzun sürmedi ve bunun ardından kontrol edilemez bir tüketim çılgınlığı tüm dünyayı sardı.



Yapılan açıklamalara göre 2019- 2022 yılları arasında tekstil üretimi sırasında tekstil firmaları karbon emisyonu miktarını yüzde 12 oranında, su miktarını yüzde 4 oranında azaltmayı başarmışlar. Ancak bu yıl başından itibaren tekstil üretimi yüzde 13, su tüketimi de yüzde 8 oranında artmış durumda...

Araştırmanın yöneticilerinden Catherine David, "Tekstil tüm dünyadaki kötü atık su üretimine neden olan en büyük endüstrilerden biri... Üretilen tekstil atıkları dünyanın farklı noktalarında yok edilmeye çalışılıyor. Bu da büyük bir zarar veriyor dünyaya... Bir de tekstil üretimi sırasında ortaya çıkan zararlı kimyasallar var. Tüm bunların ortadan kalkması için yapmanız gereken şey üretimi azaltmak bu işin temeli. Ancak o kadar çok talep ve bundan dolayı da o kadar çok üretim var ki dünyanın bu hızlı tüketim şekliyle kurtulması mümkün değil" diye konuşuyor.