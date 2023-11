Dünyamızı yerle bir eden çılgınlık! Alışverişkoliklik su kıtlığının ardındaki sebep...

Her trendi, her popüler parçayı dolabına eklemeye çalışmak demek ne yazık ki doğaya daha da çok zarar vermek demek. Oysa tüketim çılgınlığı özellikle pandemiden bu yana daha da artmış durumda" diye konuşuyor. Sonuç olarak insan oğlunun bitmek bilmeyen tüketim çılgınlığı pandemi gibi çok çarpıcı bir döneme rağmen her geçen gün daha da artıyor. Sosyal medya hesaplarında kullanmanız için bırakılan linklerden alışveriş yaparken bireysel bazda bilinçli olmadığınız zaman tüm dünyaya zarar verdiğinizi de unutmamanız gerekiyor.