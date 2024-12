En şık siz olacaksınız! 2025'i stilinizle karşılama rehberi

Kime sorsam "Ben bu 2024'ten bir şey anlamadım" diyor. 2020 ile başlayan yani pandemi süreciyle başlayan günler tüm dünya için zorlu geçti. İki yıl evlerde yalnız ya da çekirdek aileler eşliğinde kutlamalar yaptık. Ardından yeniden sosyalleşmeye başladık ama bu sefer de dünyayı arka arkaya farklı coğrafyalarda yaşanan savaşlar, iktidar değişiklikleri ve ekonomik krizler etkisi altına almaya başladı. Yani kısaca 2020'ler bizler için oldukça zorlu geçti. Hepimiz 2025'in başta sağlık ve ekonomi olmak üzere birçok alanda bizi daha mutlu edecek bir yıl olmasını diliyoruz. Çoğumuz için oldukça sert sınavlarla geçen 2024 yılını geride bırakacağımız geceyi de sevdiklerimizle, keyifle özellikle de umutla karşılamakta fayda var. İşte biz de bunu yapabilmeniz için size modanın büyüsünden yararlanın demek için buradayız... Her vücut tipine, her bütçeye ve katılacağınız her davet türüne göre öneriler hazırladık. Keyifle okuyun...





İDDİALI KIRMIZI

Yeni yılı karşıladığımız akşam tahmin edersiniz ki kullanılabilecek renklerden en klasik olanlarından biri kırmızıdır. Kırmızının iddiası, gösterişi yadsınamaz. Ancak eğer kumaş iyi değilse, elbisenin kalıbı vücudunuza uygun değilse ortaya korkunç bir görüntü çıkması ne yazık ki kesindir. Özellikle yanlış aksesuvar seçimiyle kötü kalitedeki bir kırmızı elbise ne yazık ki sizi bir anda gecenin en rüküşü yapabilir. Kırmızı seçiyorsanız sade aksesuvarlara yönelin. Nude tonlarda ayakkabıçanta seçin.

PULLAR, PAYETLER OLMADAN OLMAZ

2022 yılından bu yana moda dünyasında çılgın bir pul-payet etkisi söz konusu... Kabul edelim son iki yıldır hepimiz farklı modellerde ve renklerde çeşitli pullu ve payetli elbise giydik. Ve artık hepimiz biliyoruz ki pul ve payetle zenginleştirilmiş elbise ve kıyafetler sizi iddialı, şık ve seksi gösterebileceği kadar basit, özensiz ve kilolu da gösterebilir... Bu nedenle alışveriş yaparken sayısız bu tarz kıyafetle karşılaşacağınızı da dikkate alarak sizlere siyah ve küçük pullu elbiselerden şaşmamanız gerektiğini söyleyebiliriz. Açık renkli pullu modeller seçmek istiyorsanız da lütfen fiziğinizden emin olun... Ve tabii ki pullarla süslü her ne giyerseniz giyin, aksesuvarları daha sınırlı kullanmaya özen gösterin.

İPEK BÜYÜSÜ

Aslına bakarsanız mümkünse ipek diyorum... Ancak biliyorum ki ipek görünümlü ve büyük ihtimalle polyester içerikli bir elbiseye ulaşma şansınız daha fazla... Eğer şans eseri ipek bir parçaya rast gelirseniz de zaten dolabınıza eklemekten çekinmeyin. Ve bu tarz bir parça için ne kadar bütçe ayırırsanız ayırın emin olun doğru yatırım oluyor. Ve ipek elbise eğer vücut hatlarınız da müsaitse emin olun sizi çok seksi ve kadınsı görünmenizi sağlayacak. Siyah, gri ya da mor tonlarında bir ipek elbiseyle gecenin en şık ismi olmanız kesin.

OTRİŞ TÜYLER

Geçen seneye girerken "Otriş tüyler bu yıl yükselişte olacak" diyorduk. O zaman "Ne işimiz var tüylerle, otrişlerle" diyenle eminim tüm yıl boyunca farklı renklerde ve tüylerle zenginleştirilmiş kıyafet modellerini bolca kullandı. E hazır bu yılı bitiriyorken de 2025'i eğlenceli bir şekilde hatırlamak için otrişli parçalara yönelebilirsiniz. Yazılarımda da her zaman belirttiğim gibi ben tabii ki aldığınız her parçanın uzun soluklu olarak kullanılmasını öneririm. Ve bu nedenle bu tarz bir parça seçecekseniz siyah renkli olan bir tanesini tercih etmenizi söyleyebilirim.

KADİFE ETKİSİ

Kadifenin masum, iddialı ve büyülü hali bence tam olarak yılın son gününe uygun Bu kumaşın büyülü havası, uygun aksesuvarlarla bir araya geldiği zaman emin olun ortaya muhteşem bir görüntü çıkıyor. Bu sezon zaten bu kumaşın oldukça popüler olması nedeniyle her fiyat skalasında kadife elbise de mevcut mağazalarda...

GOLD VE SİLVER DETAYLAR

İddialı parçaları seviyor ve fiziğinize güveniyorsanız işte rahatlıkla bu iki rengi kullanacağınız bir akşam. Abartabildiğiniz kadar abartın. Ama bunu yaparken aksesuvar uyumuna dikkat ederek yapın. Gold detaylı hatta tamamen gold bir elbise giymek demek üzerinizdeki vurucu parçanın bu elbise olması anlamına geliyor. Yani geri kalan her şeyi minimal tutmanız gerekiyor. En küçük bir detayı abartırsanız bile ortaya korkunç rüküş bir görünüm çıkar. Tabii ki aynı şey silver bir elbise ya da tulum seçtiğinizde de söz konusu... Ayakkabınızdan elinizdeki clutch'a kadar her detaya dikkat ederek böyle bir rengi tercih etmeye özen gösterin.

AKSESUVARIN GÜCÜ

"Yeni yılı karşılamak çok güzel. Ama bu kadar iddialı parçaları alıp bir gece giyip dolaba atacak halim de yok" diyenler var eminim aramızda. Hiç sorun yok... En sade siyah bir elbise bile, güzel bir yılbaşı kutlaması için minik detaylarla çok şık bir hale getirilebilir. Vücudunuzu iyi gösterecek bir siyah elbise ya da pantolon- gömlek ikilisini giydikten sonra yapmanız gereken tek şey aksesuvarların gücünden yararlanmak. İddialı taşlarla süslü bir taç ya da gold detaylara sahip bir kemer günlük hayatınızda giydiğiniz o kıyafeti bile bir anda başka bir havaya büründürür.



EN AZ KADINLAR KADAR ÖZENLİ OLMAK LAZIM

Bu özel gece için sadece kadınlara önerilerde bulunsak haksızlık yapmış oluruz. Yeni yılı karşılayacağımız gece için erkekler için stil önerilerini de dört nesildir terzilik yapan Kordonciyan Ailesi'nin dördüncü kuşaktan torunu Levon Kordonciyan'dan öğrendik. İşte bu özel gece için erkeklere doğru giyinme tüyoları:

Yeni yılı karşılayacağımız gece için öncelikli olarak ev dışında bulunacaklar için öneriler vermek isterim. Geceyi otel, kUlüpler ya da canlı müzik yapılan bir mekanda karşılayacak olan erkelere kadınların ne kadar özenli olacağını öncelikli olarak hatırlatmak isterim. Yani böyle bir ortamda bulunacaksak biz beylerin de en az kadınlar kadar özenli olmamız gerekir. Koyu renkli bir takımı, şık bir papyon, doğru renk kombinindeki mendili ya da dikkat çekici kol düğmeleriyle tamamlamaya özen gösterin. Tabii ki gecenin ağırlığına ve genel şıklık seviyesine uygun olarak smokin de tercih edilebilir. Böyle özel bir an için smokin de çok doğru bir tercih olacaktır. Her sene olduğu gibi bu sene de yeni yılı yurt dışında karşılayacaklar bulunduğuna eminim. Yurt dışında bulunacaklara ve geceyi bir davetle karşılayacak olanlara muhakkak ceket ve takım giyinmeleri önerisinde bulunacağım. Giyinmek bizim ruh halimizi de doğrudan etkilediği için şık bir kombinle yeni yılı karşılamanız emin olun tüm yıl boyunca kendiniz için benzer bir özeni hissetmenizi sağlayacaktır. Karşılayacağımız 2025 yılı moda için ilginçlikler yılı olacak. Bol kesim, dar kesim, yarı spor, tam spor, tam klasik , yarı klasik... Yani aklınıza gelebilecek her türlü farklı kesim ve model aynı anda popüler olacak. Bu da demek oluyor ki her birimizin kendi vücut tipine göre doğru kesimlerde kıyafetler satın alma ve giyme şansımız olacak. Siyah kadar aslına bakarsanız moda dünyasında sevilmeyen kahvenin tüm tonları önümüzdeki yıl popüler olacak. Jean ve fitilli kadifeler 2025 yılında çok popüler olacak.

STİL TÜYOLARI