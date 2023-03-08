Moda dünyası çocuklar için birleşiyor!

Vogue Türkiye-UNICEF işbirliğiyle hayata geçirilen “Fashion Unites for Türkiye” girişimi, depremden etkilenen çocuklara ulaşmayı hedefliyor.

Giriş Tarihi: 08.03.2023 13:33 Güncelleme Tarihi: 08.03.2023 13:39 PAYLAŞ ABONE OL

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen; Türkiye ve Suriye'deki onlarca ili etkileyen 7,8 büyüklüğündeki deprem, pek çok binanın yıkılmasına ve on binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden oldu. Yerle bir olan bölge, ne yazık ki neredeyse sıfırdan inşa çabası içine girdi. Yağmurda, karda ve genellikle donma noktasının altına düşen sıcaklıklarda evsiz kalan çok sayıda insan var. Şehirlerde yaşanan bu felaketten kısa ve uzun vadede en çok etkilenen gruplardan biri ise çocuklar oldu.

Vogue Türkiye, bu felaketin çocuklar üzerindeki sonuçlarına daha fazla dikkat çekmek ve UNICEF Türkiye ile bu çocukların iyileşmelerini sağlayacak uygulamaları hayata geçirmek amacıyla "Fashion Unites for Türkiye" kampanyası kapsamında yerel ve küresel moda endüstrisini güçlerini birleştirmeye davet ediyor. Yardım kampanyası, takipçilerini UNICEF Türkiye'ye bağış yapmaya davet ederek; dünyanın dört bir yanından fotoğrafçıların, modellerin, makyaj artistlerinin, ünlülerin ve fenomenlerin "Fashion Unites for Türkiye" tişörtleriyle çekimlerini 6 Mart itibariyle sosyal medya hesaplarından paylaşmalarıyla başlayacak. Mart ayı boyunca moda endüstrisindeki herkes, bu kampanyanın görsellerini bağış bağlantısıyla paylaşarak, ihtiyaç sahibi çocuklara yönelik küresel çağrıya katılabilecek.