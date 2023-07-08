Modanın kuralları baştan yazılıyor! “Kesinlikle olmaz” dediklerinizi giyebileceksiniz…

Modanın ne olduğu ile ilgili “bir dönemin popüler kıyafet, aksesuar seçimleri” diyebiliriz. Fakat aslında modayı değil, kendinizi takip etmek, kendinize özgü bir tarzı oluşturmanıza yardımcı olur. Önemli olan; kendi beklentilerinizle uyumlu bir tarza sahip olmaktır. İşte tüm kuralları yakan moda bakış açısı…

Giriş Tarihi: 08.07.2023 12:23 PAYLAŞ ABONE OL

Moda kuralları, katı veya net değildir. Çevreye, dönemin havasına göre büyük değişimlerle birlikte sürekli bir akış halindedir. Bu nedenle siz de kendi "akışınızı" oluşturmak istiyorsanız net kurallarmış gibi sunulan bazı bakış açılarını yıkmanız gerekebilir. İşte o tavsiyelerden bazıları…

BEYAZ SAÇLAR BOYANMAK ZORUNDA DEĞİLDİR "Genç görünme" isteğiyle pek çok kadın, saçlarını boyumak zorunda hissediyor. Fakat her yaşın kendine özgü bir güzelliği olduğunu düşünürsek, beyaz saçlarla da kendi tarzınızı ve duruşunuzu oluşturabilirsiniz. Bu sizleri bakımsız veya daha kötü gösteren bir faktör değildir.