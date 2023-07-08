Modanın kuralları baştan yazılıyor! “Kesinlikle olmaz” dediklerinizi giyebileceksiniz…

Moda kuralları, katı veya net değildir. Çevreye, dönemin havasına göre büyük değişimlerle birlikte sürekli bir akış halindedir. Bu nedenle siz de kendi "akışınızı" oluşturmak istiyorsanız net kurallarmış gibi sunulan bazı bakış açılarını yıkmanız gerekebilir. İşte o tavsiyelerden bazıları…
BEYAZ SAÇLAR BOYANMAK ZORUNDA DEĞİLDİR
"Genç görünme" isteğiyle pek çok kadın, saçlarını boyumak zorunda hissediyor. Fakat her yaşın kendine özgü bir güzelliği olduğunu düşünürsek, beyaz saçlarla da kendi tarzınızı ve duruşunuzu oluşturabilirsiniz. Bu sizleri bakımsız veya daha kötü gösteren bir faktör değildir.
AKSESUARLARDAN KORKMAYIN
Stilistler, genellikle çok fazla aksesuarı bir arada takarak tarzınızı karmaşıklaştıran bir görünümü önermiyor. Örneğin; büyük küpeler ve parlak bir fular birlikte "fazla" görünebilir. Minimalizmden hareket eden bu bakış açısı doğru olsa da, kendi tarzınızı oluşturmak için "ya fazla olursa endişesiyle" aksesulardan kaçmanıza gerek yok. Cesur olmaktan korkmuyorsanız, ilginç bazı kombinasyonlar deneyebilirsiniz.
DİKEY ÇİZGİLİ KIYAFETLER DAHA UZUN VE ZAYIF GÖSTERMEZ
Dikey çizgiler, olduğunuzdan daha uzun ve ince gösterdiğine dair bakış açısı, en yaygın görüşlerden birini oluşturuyor. Fakat gerçekte bilim insanları bunun doğru olmadığını kanıtladı. Bilim insanı Hermann von Helmholtz, yatay çizgilerden oluşan bir karenin, dikey çizgilerden oluşan aynı kareden daha uzun ve daha geniş göründüğü bir yanılsama keşfetti. Üstelik bu durum, üç boyutlu şekiller üzerinde yapılan bir deney sırasında doğrulandı. Aynı vücut tipinde yatay çizgili giysiler giyen bir kişinin, dikey çizgili giysiler giyen bir kişiye göre daha zayıf göründüğü ortaya çıktı.
FARKLI TARZLARI BİR ARAYA GETİREBİLİRSİNİZ
Farklı giyim tarzlarını karıştırabilirsiniz. Örneğin, spor ayakkabılarla klasik düz pantolon ve atletik tarzın unsurlarına sahip bir ceket giyebilirsiniz. Feminen bir elbise, deri bir ceketle, eşofman ise klasik bir ceketle harika durabilir.
PARLAK VE UYUMSUZ RENKLERİ BİRLİKTE KULLANABİLİRSİNİZ
Hayatınıza daha fazla renk katmak istiyorsanız, renklerden uzak durmak zorunda değilsiniz. Fuşya tonları ile siyahı bir arada kullanabilir veya bej bir yumuşak tonu, yeşil ceketle kombinleyebilirsiniz. Renklerden uzak durmak, risksiz bir kombin oluşturma yöntemi olsa da, eğer seviyorsanız renklerin dünyasına adım atmaktan kaçınmayın.
KISA KADINLAR DA MAKSİ ETEK GİYEBİLİR
Uzun etekler, yıllar boyunca daha kısa gösterdiği gerekçesiyle giyilmedi. Fakat kısa boylu kadınlar da rahat ve feminen bir görünüme sahip uzun etekler arasından tercih yapabilir. Çeşitli kumaş ve desenler arasından sevdiğiniz bir tarzı seçebilir, sadece "sevdiğiniz için" bu etekleri giyebilirsiniz.
SPOR AYAKKABI SPOR SALONU DIŞINDA GİYİLEBİLİR
Spor ayakkabı giymek, genellikle özensiz bir tarzla yorumlansa da, gerçek bundan çok daha farklıdır. Günümüzün en önemli şartlarından olan konforu sağlayan spor ayakkabılar birbirinden farklı modeliyle kolaylıkla kombinleyebileceğiniz seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.