Sonbahar dolaplarınızda değişim rüzgarıyla geliyor! Sezonun yeni modası jeanlerle tarzınıza yeni bir soluk getirin



YÜKSEK BELLİ BOL JEAN'LER

İngiliz lüks markaları, 2023 ilkbahar- yaz koleksiyonundan itibaren bu tarz parçalara koleksiyonlarında yer vermeye başlamıştı. Kabul edelim her ne kadar yeniden popüler olsa da daracık, insana hareket özgürlüğü vermeyen kotlardan sıkılanlar için harika bir alternatif. Bu model henüz tamamen hayatlarımızdan çıkmış değil ancak popüleritesini de kaybetmeye başladığını kabul etmekte fayda var.

90'LAR STİLİ DÜZ PAÇA

90'lar modasının son birkaç yıla ne kadar büyük bir damga vurduğunun farkındasınızdır. Tabii ki 90'lar modası bu kadar etkiliyken konunun jean'lere gelmeyeceğini düşünmek mümkün değildi. 90'larda popüler olan düz paçalı, rahat, hafif düşük belli, orta lacivert tonlarındaki modeller bu sezon çok ama çok popüler. Bir anda deri bir ceketle ve tişörtle ortaya farklı bir görüntü çıkaracağınız kesin olan bu modeller hem ofise hem de ofis şıklığına da uygun olması nedeniyle son derece iyi bir yatırım parçası olma özelliği taşıyor.

AT NALI GÖRÜNÜMÜ

Horseshoe yani at nalı şeklindeki jean'ler kesinlikle bu yılın en favori jean pantolonları olmuş durumda... Fark ettiyseniz jean'e bu ismin verilmesinin nedeni gerçekten de duruşunun at nalına benziyor oluşu... Birkaç yıldır çeşitli moda editörlerinin üzerinde gördüğümüz bu model jean'ler bu sezonun olmazsa olmazları arasında yerine alacak. Lüks moda markaları geçtiğimiz yıldan itibaren bu modeli koleksiyonlarına katmış durumda.