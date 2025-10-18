Yeni sezonda leydiler gibi giyinmeye hazır olun! Trendler arasında kaybolmadan dolabınızı yenileyin...

Dev kalıplı pantolon ve ceketlerle de kendimizi görünmez kıldık uzun bir süre. Ardından o kadar büyük kalıplar altında kendimizi sakladıktan sonra sessiz lüks kavramıyla biraz daha yumuşak tonlara, vücudu saran kalıplara yakınlaştık. Ancak ne yazık ki bu kalıplarla da mutlu olabilmemiz imkansızdı. Çoğumuz o orta belli dar kalıplı pantolonları giydiğimiz vakit yaşadığımız kilo problemleriyle yüzleştik. Dolabımızdaki beden ve renk kargaşası içinde bir trendden diğerine de pek kolay bir şekilde geçemedik. Bu nedenle de çoğumuz orta bir yerde kalakaldık. İşte şimdi moda dünyası tam olarak bu yaşadığımız dönemi telafi ediyor.

BOL CEKETLER PALTO OLSUN

O bol ceketleri, diz altı eteklerle giyeceğiz mesela, belimize de şık kemerler takacağız. Farklı renk ve tonları da bir arada kullanacağız. Önemli olan farklı renklerin doğal uyumları içinde kullanılabilir oluşu çünkü şu anda. Mini mini altın tonlarındaki aksesuarları bir kenara bırakmanın tam zamanı. Dolabınızdaki daha ışıltılı ve iddialı tasarımları bir arada kullanabilirsiniz. Çantaların dev gibi olmasına da mini mini olmasına da kimse bir şey diyemez. Kısaca kadınsı vücut formuyla, dolabımızdaki tüm eski parçalarla yeniden kavuşma ve barışma zamanı. Bunu yaparken ekstra dekolteye de transparan detaylara da gerek yok üstelik. Mini etekleri opak çoraplarla son derece şık bir şekilde tamamlayabilirsiniz. Dev ceketleri neredeyse bir palto ya da kaban gibi kullanmanın tam zamanı.