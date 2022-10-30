Yepyeni bir tarza geçiş: "Okullara dönüyoruz"

Kabul edelim bir yandan zorlu ancak birçoğumuzun hayatlarındaki en güzel yıllar kesinlikle lise yılları... Pandemiyle birlikte yüz yüze eğitime verilen aranın da etkisiyle olsa gerek bu sonbahar- kış sezonunun en hızlı yükselen trendi kesinlikle kolejli giyim tarzı (preppy giyim stili)... "Ay kim özler o sınavlardan kafamızı kaldıramadığımız günleri? Canımız çıktı o okul giysilerinden kurtulana kadar" dediğinizi duyar gibiyim... Bir yandan zordur lise yılları. Ama bir yandan da arkadaşlıkların, spor hayatının, kültürel zevklerin, sosyal hayatın ve hatta aşka ilk bakışın yaşandığı yıllardır. O yüzden hep özeldir. Bizi biz yapar lise hayatımız. Ve o dönem giydiklerimiz de biz istesek de istemesek de her zaman dolaplarımızda özel bir yere sahip olacak. Tam da bu nedenle okul formalarımızı, o dönemde giydiklerimizi hatırlatan her şey çok popüler bir süredir...

Loaffer'lara, babetlere, Oxford model ayakkabılara son iki sezondur nasıl sıkı sıkıya bağlandığımızı düşünün... Beyaz gömlekler, açık mavi gömlekler bir anda nasıl yeniden popüler oldu. Saç bantları ve taçlar, okul beyzbol takım formalarının tarzındaki şapka ve ceketler nasıl yeniden gözde... V yaka kazaklar, hırkalar, kısa düz renkli amblemli ceketler de yine aynı şekilde çok popüler... Ekoseler, eteklere takılan iğneler, sırt çantaları, logolu çoraplar da yine tam bu nedenle önümüzdeki günlerin en popüler parçaları olacak... Hadi kısa süre içinde hepimizin dolaplarında yer alacak olan kolejli stiline hep beraber bir de yakından bakalım...