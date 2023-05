Aşurelik Buğday Kaç Dakikada Pişer? Tencerede ve Düdüklüde Aşurelik Buğday Ne Kadar Sürede Haşlanır?

Aşurelik buğday kaç dakikada pişer diye merak edenler, haşlandıktan sonra buğdayın helme dökmesi için 1-2 saat beklemeleri gerekir. Bundan dolayı, aşurelik buğday düdüklüde kaç dakikada pişer diyenler bulunur. Aşurelik buğday kaç dakikada haşlanır diye soranlar için bu süre, normal tencerede 45-50 dakika sürerken, düdüklüde ise 20-25 dakikada hazır hale gelir. Buğday ne kadar sürede haşlanır? İşte merak edilenler…

Aşurelik Buğday Kaç Dakikada Pişer?

Aşure Günü, peygamberler tarihinde önemli bir yere sahip olduğu için müslümanlar tarafından kutlanır. Aşure, Arapçada "10" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türemiştir. Bu rakam ise Hz. Muhammed (s.a.v) ile birlikte ondan önce gelen on peygamberi temsil eder. Allah (c.c.), aynı günde on peygamberine de on ayrı lütufta bulunmuştur. Aşure günü, bu bakımdan kutsal kabul edilen bir tarihtir. Miladi ve Hicri takvim arasındaki farktan dolayı her yıl farklı bir güne denk gelir.

Aşurenin, içindeki malzemelerin çeşitliliğinden dolayı binbir derde deva olduğu söylenir. Bunlardan biri de buğdaydır. Aşureyi ilk kez yapacak olanların, içindeki malzemelerin neler olduğunu ve ne kadar sürede hazırlandığını öğrenmesi gerekir. Buğday, kıvam verici olduğundan dolayı aşurenin olmazsa olmazıdır. Normal bir tencerede haşlanma süresi 40-45 dakikayı bulurken, düdüklüde 20 ila 25 dakika arasında hazır hale gelir. Ancak buğdayların helmelenmesi için 1-2 saat boyunca suyun içinde dinlendirilmesi gerekir. Bu, aşurenin daha kıvamlı olması açısından önemlidir. Ayrıca aşure yapımından 8-9 saat önce nohut, fasulye ve buğdayı suda bekletmek kolay haşlanmalarını sağlar.

Aşure Nasıl Yapılır?

Hazırlaması oldukça meşakkatli bir lezzet olan aşure için gereken malzemeler arasında şunlar bulunur:

3 su bardağı aşurelik buğday

3 su bardağı haşlanmış fasulye

3 su bardağı haşlanmış nohut

100 gram kuru incir

100 gram kuru kayısı

100 gram kuru üzüm

100 gram kuru erik

3-4 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı karanfil

6 litre su

Süslemesi için:

100-150 gram dövülmüş fındık

1-2 adet nar içi

Toz tarçın

Aşureye nohut ve fasulyeleri ayrı tencerelerde haşlayarak başlayın.

Başka bir tencerede buğdayları 10 dakika haşladıktan sonra suyunu süzün ve aynı işlemi bir kez daha tekrarlayın.

Buğdaylara 2 litreye yakın su ilave ettikten sonra 40-50 dakika haşlayın, suyu azaldıkça aralarda su eklemeyi unutmayın ve haşlandıktan sonra 1-2 saat suda bekletin.

Kuru meyvelerin hepsini küçük parçalar halinde doğrayın.

Daha sonra meyvelerin üzerine sıcak su ekleyin ve yumuşayana kadar bekletin.

Buğdaylar dinlendikten sonra, nohut, fasulye, kuru meyveleri suyunu süzerek ekleyin ve 15-20 dakika daha haşlayın.

1 çay kaşığı karanfil ile 1 çay bardağı suyu bir cezvede 10 dakika kaynatın.

Daha sonra şeker ile birlikte aşureye ekleyin ve 10-15 dakika daha kaynatın.

Servis için aşureleri cam kaselere doldurun ve soğumaya bırakın.

Üzeri kaymak tutmaya başladıktan sonra fındık içi, nar taneleri ve tarçın ile süsleyebilirsiniz.