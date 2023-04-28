Benmari Usulü Çikolata Eritme Nasıl Yapılır? Benmari Usulü Çikolata Nasıl Eritilir, Hangi Çikolata Kullanılır?

Fransız mutfağından tüm dünyaya yayılan bir teknikten söz edileceği zaman "Benmari usulü çikolata eritme nasıl yapılır?" sorusuyla karşılaşılır. Dolayısıyla "Benmari usulü çikolata nasıl eritilir, hangi çikolata kullanılır?" diyen kişilere doğru adımları takip etmeleri önerilebilir. Böylelikle "Eritilen çikolatanın donmaması için ne yapılır?" sorusunun yanıtlarına ulaşılmış olacaktır. Çünkü "Çikolata sosu neden sertleşir?" sorusu, genelde benmari tekniğinin uygulanması sırasında yapılan hatalarla ilişkilidir.

Benmari Usulü Çikolata Eritme Nasıl Yapılır?

Benmari, Fransız mutfağına özgü bir teknik olsa da pek çok ülkede kullanılır. Bu teknik kullanılarak çikolata ya da peynir gibi gıdalar eritilebilir. Ancak benmari tekniğinin özellikle çikolata eritmek için sıklıkla kullanıldığı söylenebilir. Çünkü benmari usulü çikolata eritme, pek çok tatlı tarifinin hazırlanması ya da süslenmesi için kolaylık sağlar. Bu bağlamda yaygın olarak araştırılan "Benmari usulü çikolata nasıl eritilir?" sorusunun detaylı bir şekilde yanıtlanmasında fayda vardır. Benmari usulü çikolata eritme işlemi için takip edilmesi gereken adımlar şu şekildedir;

İlk olarak çelik tencere ve ısıya dayanıklı olan cam malzemeden üretilmiş yuvarlak bir kap temin edilmelidir.

Çelik tencere, içerisine yerleştirilecek olan cam kaba değmeyen kısma kadar suyla doldurulmalıdır.

Cam malzemeden üretilen yuvarlak kap, çelik tencerenin üstüne yerleştirilmelidir.

Çelik tencerenin üstüne konulan cam kaba eritilecek olan çikolatalar eklenmelidir.

Gerekli malzemeler hazırlandıktan sonra çelik tenceredeki suyun kaynaması için ocağın altı açılmalıdır.

Çelik tenceredeki su kaynadıkça, cam kabın içerisine konulan çikolataların erimeye başladığı görülecektir.

Çikolatalar erimeye başladığı takdirde homojen bir hale gelmesi için sürekli olarak karıştırılmalıdır.

Yukarıda sıralanan adımlar tamamlandığı zaman tam olarak eridiği görülen çikolata sosu, donmaması için kısa sürede kullanılmalıdır.

Benmari Tekniğiyle Sos Hazırlanırken Hangi Çikolata Kullanılır?

Benmari usulü çikolata eritme işleminin aşamaları gibi bu teknik uygulanırken hangi çikolata çeşidinin tercih edilmesi gerektiği de sıklıkla araştırılır. Dolayısıyla bu teknikle pastacılık sosu hazırlanırken pul, damla ya da kuvertür çikolata çeşitlerinin kullanılabildiği söylenmelidir. Ayrıca benmari usulü eritmede beyaz, bitter ya da sütlü çikolata çeşitleri tercih edilebilir. Ancak bu teknik uygulanırken dikkat edilmesi önerilen nokta, çikolataların parçalar halinde ya da rendelenerek kullanılmasının kolaylık sağladığının unutulmamasıdır.

Eritilen Çikolatanın Donmaması İçin Ne Yapılır?

Benmari tekniğiyle hazırlanan bir çikolata sosu, kısa süre içerisinde kullanılmadığı takdirde donmaya başlar. Dolayısıyla hazırlanan ürünün kullanılamaz hale gelmemesi için "Çikolata sosu neden sertleşir?" sorusuna yanıt verilmesi gerekir. Benmari usulü çikolata eritme işleminin en önemli aşamalarından biri, cam kaba altındaki suyun değmemesine dikkat edilmesidir. Aksi takdirde çelik tenceredeki su, çikolataların bulunduğu cam kaba temas edebilir veya çikolatalara sıçrayabilir. Bu da çikolata sosunun daha kısa sürede donmasına ve sertleşmesine yol açar. Ancak eritilen çikolatalara suyun temas etmemesinin sağlanması ve karıştırma işleminin ihmal edilmemesi, hazırlanan sosun donmasını ya da sertleşmesini önler.