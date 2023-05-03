Böreğin Yanına Ne Gider? Böreğin Yanına Ne Yapılır, Hangi Ana Yemek ve Salata Gider?

Böreğin yanına ne gider diye araştırıyor olabilirsiniz. Özellikle hamur işi sevenlerin sıklıkla tercih ettiği bir yemektir börek ve çeşitleri. Peynirli, ıspanaklı, sebzeli, kıymalı, patatesli, sigara böreği, su böreği, muska böreği ve daha birçok çeşidi bulunan böreğin yanına ne gider, akşam yemeğinde böreğin yanına ne gider? Her damak tadına göre hazırlanabilen böreğin bir diğer çeşidi de yufka böreğidir. Peki yufka böreğinin yanına ne yapılır?

Böreğin Yanına Ne Gider? Akşam Yemeğinde Böreğin Yanına Ne Gider?

Börek sabah kahvaltılarda, akşam yemeklerinde ya da beş çayında sıklıkla tercih edilen bir yemektir. Türk mutfağının en sevilen hamur işlerinden olan börek tek başına da yenilebilecek bir yemektir. Ancak özellikle de misafire ikram edilecekse ya da tek başına sunulmak istenmiyorsa yanına başka lezzetler de eklemek isteyebilirsiniz. Kısır, mercimek köftesi, şakşuka, zeytinyağlı sarma, kuru dolma, vişne komposto, ayran, çay, hoşaf, arpa şehriye salatası sıklıkla böreğin yanında tercih edilen yiyecek ve içeceklerdir. Bu yemekleri özellikle günlerinizde, beş çaylarında ya da davet sofralarında ikram edebilirsiniz. İster yufka böreğinin isterseniz de başka bir böreğin yanına bu yemekleri koyabilirsiniz.

Böreğin Yanına Yapılacak Çorbalar

Böreği özellikle de davet sofralarında sunacağınız zaman yanında başlangıç için bir sulu yemek arıyor olabilirsiniz. Akşam yemeklerinizde de davet sofralarınızda da böreğin yanında birçok farklı çorba sunabilirsiniz. İşte böreğin yanında ikram edebileceğiniz çorbalar; domates çorbası, tavuk çorbası, kereviz çorbası, yayla çorbası, kremalı sebze çorbası.