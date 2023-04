Boza Neyden Yapılır? Boza Hammaddesi Nedir, Neden Yapılır?

Boza neyden yapılır sorusu tarihin derinliklerinden gelen bir soru gibidir. Eski zamanlarda en çok üretilen ve muhakkak her evin mutfağında olan ürünler ile hazırlanan bir içecektir. İnsan vücuduna birçok faydası olduğu için bozanın hammaddesi nedir gibi bir soru düşünülmeden olmaz. Birden fazla ürünün bir araya gelmesi mucizevi içeceğin yapılmasında rol oynamaktadır. Böylece boza nedir gibi bir yaklaşım sergileriz. Boza nedir yaklaşımına ek olarak neden yapılır ile de değinilecek şeyler vardır.

Boza Neyden Yapılır?

Genelde her yemeğin her içeceğin tarihsel bir alt yapısı olur. Örneğin aşure, hoşaf, komposto gibi yiyeceklerin tarihsel bir altyapısı vardır. Hem kültürü yansıtır hem de ait olduğu toplumun mutfağını yansıtır. Bu tür arka planlardan bakmak her zaman konuya daha farklı bakış açısı sunar. Dolayısıyla bu bakış açısı, yiyecek ve içeceğe sadece tüketilen bir nesne gözü ile bakmaktan çıkartır. Bu nedenle de değerli ve incelenmesi, analiz edilmesi gereken bir yapıya dönüşür. Boza da geçmişi olan bir içecektir. Bozanın neyden yapıldığı ise bu geçmişin mutfağını bizlere sunar. Boza, darı irmiği, su ve şekerden yapılır.

Boza Hammaddesi Nedir?

Boza Osmanlı döneminde ve öncesinde de içilen bir içecektir. Boza içeceğini dört mevsim boyunca görmeyiz. Çünkü boza kışın içilen bir içecektir. Hatta kendisinden kışın içilen iksir olarak da bahsedilmektedir. Kışın içilmesine rağmen soğuk tüketilmesi gereken de bir içecektir. Genelde üzerine toz tarçın dökerek tüketilir. Kıvamı tam olarak sıvı ya da katı değildir. Bu nedenle farklı bir kıvamı vardır. Bu gibi özellikler boza içeceğine has özelliklerdir. Yukarıdaki başlıkta bozanın yapıldığı ürünler belirtilmiştir. Aslında belirtilen ürünler bozanın hammaddesini de oluşturmaktadır. Dolayısıyla bozanın hammaddesi darı irmiği ya da kalın bulgur, şeker ve sudur. Ek olarak tarçın, yaş maya, pirinç, ılık süt, leblebi gibi ürünler de boza içeceğinin hammaddeleri içerisindedir.

Boza Neden Yapılır?

Boza neden yapılır için kesin net ifadeler kullanmak olmaz. Fakat faydalarından bahsetmek neden yapılır için az çok ön ayak olur. Boza içeceğinin faydaları fazladır. Sindirim sistemini düzenlemesi, her yaştan insan için mükemmeldir. Bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudumuzun daha güçlü olmasına imkân sağlar. Çocuklar da önemli olan kemik gelişimi üzerinde olumlu etkileri vardır. Vücudumuzun duyduğu enerji ihtiyacını sağlar. Ruhsal sağlık alanında olan depresyonu önler ve iyi gelir. Ayrıca sinir sistemine de iyi gelir.