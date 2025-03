Bu akşam iftarda Adana’dayız!

Medeniyetlerin beşiği olması ile farklı kültürlerden de izler taşıyan Adana mutfağında birbirinden lezzetli yemeklerin yanında baharat kullanımı da yaygın. Dünyaya nam salmış lezzetleri ile Adana'ya yolunuz düşerse, bu damak çatlatan tarifleri mutlaka tadın.

ANALI KIZLI

MALZEMELER

KÖFTESİ İÇİN:

300 gram yağsız kıyma

2 su bardağı ince bulgur

1 su bardağı normal bulgur

1 adet rendelenmiş soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

İÇİ İÇİN:

300 gr. kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

Maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

1 tatlı kaşığı salça

SUYU İÇİN:

1 su bardağı haşlanmış nohut

Bir parça kuşbaşı doğranmış et

1 paket et bulyon

2 yemek kaşığı salça

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Sıcak su

YAPILIŞI: Köftesi için; un ve yumurta hariç tüm malzemeleri bir kaba koyun ve elinizi ılık suya batırarak iyice yoğurun. Sonra unu, yumurtayı ilave edip yoğurmaya devam edin. Köftelerin dörtte birini nohut büyüklüğünde yuvarlayın. Kıymayı ve soğanı kavurun. İçine salçayı, karabiberi, kırmızı toz biberi, tuzu, maydanozu ilave edip karıştırın ve soğumaya bırakın. Kalan köfte harcından iri köfteler yapıp içini kıymalı harçla doldurun. Etleri, suyunu bırakıp çekene kadar pişirip, salçayı ilave edip kavurun. Baharatları ve et bulyonu ekleyip sıcak su koyun. Nohutları ve hazırladığınız köfteleri de içine atıp pişirin.