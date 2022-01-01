Bu etkisini hiç bilmiyorsunuz! Makarna suyunu bu lekelere sürdüğünüzde…

Çorbalardan tencere lekelerine kadar birbirinden farklı alanlarda kullanabileceğiniz makarna suyu, tiamin, riboflavin, niasin, pridoksin, folik asit gibi birbirinden farklı besleyici içeriği ile öne çıkıyor. Fakat dökülen makarna suları, tüm bu içeriğin boşa gitmesine neden olarak bu özelliklerden yeterince yararlanılmamasına neden oluyor. Makarna suyunu kullanabileceğiniz alanlar arasında birçok seçenek bulunuyor.

ÇORBALAR VE PİLAVLARA LEZZET KATIN





Makarna suyu, farkında olunmayan yoğun bir lezzet deposudur ve içeriğindeki besleyici bileşikleri, pilav yaparken kullanabilirsiniz. Normal su yerine kullanabileceğiniz makarna suyu, pilavlarınıza eşsiz bir lezzet katacaktır. Ayrıca çorbalara da ekleyebileceğiniz bu suyu, börek, poğaça veya pizza hamurunda da kullanabilirsiniz. Böylece bu suyun etkisinin ortaya çıkardığı lezzet patlamasını yeniden keşfedebilirsiniz.

SOSLARI ATLAMAYIN

Makarna haşlanırken, hazırladığınız domates veya pesto sosu gibi birbirinden farklı sos çeşidine bu sudan eklemeyi unutmayın. Yediğiniz makarnanın lezzetini katbekat artıran bu yöntem, aslında basit fakat menülerinizde farklı bir dokunuş yapmanızı sağlayan önemli bir ipucu.

İNATÇI LEKELERİ BİTİRİYOR





Makarnanın yoğun nişastalı suyu, tencere yüzeylerindeki inatçı lekelerin yumuşamasında etkili oluyor. Özellikle bu suda bekletildikten sonra yıkanan tencere ve tavalar, ilk günkü parlaklığına erişebilir. Böylece uzun zamandır lekeleri nedeniyle kullanmadığınız tencere ve tavaları yeniden dolaptan çıkarabilirsiniz.

ÇİÇEKLERİNİZE CANLILIK KAZANDIRIN

Makarna suyu, yoğun besleyici içeriği sayesinde çiçeklerinizde beklemediğiniz bir canlılık ortaya çıkarabilir. Çiçeklerin ihtiyaç duyduğu mineral ve vitaminler, çiçeklerinizin canlılığını artırırken aynı zamanda daha hızlı büyümesini sağlar. Fakat buradaki en önemli püf noktası, suyun tuzlu olmamasıdır. Ayrıca çiçeklerinizi sularken makarna suyunun soğumuş olmasına da dikkat etmelisiniz.