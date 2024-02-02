Bu helvanın sırrı soğuklarda saklı! Karla lezzet alıyor...

Şeker, su, irmik ve limon kullanılarak hazırlanan ve kar yüzeyine bırakılıp soğutulan tel helva, yörede kış aylarının vazgeçilmez tatlıları arasında yer alıyor. Kentte, 'pişmaniyenin atası' olarak da bilinen tel helvası, köy odaları ve köy konaklarında yapılıyor.



Karın yağmasıyla yapılan, düşük maliyetiyle tercih edilen tel helva, irmik, şeker, su ve limon suyundan yapılıyor. Erzincan'ın Otlukbeli, Çayırlı ve Tercan ilçelerine bağlı köylerde, köylü sakinleri bir araya gelerek hazırladıkları tel helvayı önce miyane olarak adlandırılan macun kıvamına getiriyor. Ardından hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye kadar düştüğü anda kar üzerine bırakılıyor. 5 veya 10 dakika soğutulduktan sonra ikinci kez yoğruluyor.



Karın üzerinde lezzetini aldığı düşünülen tel helva, soğuk kış gecelerin vazgeçilmez tatlıları arasında gösteriliyor.

Yörede tel helva geleneği yıllardır yaşattıklarını söyleyen Hasan Atınç, müdavimlerinin de olduğu helvanın, birliktelik ve samimiyeti simgelediğini söyledi.